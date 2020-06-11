Заразились коронавирусом 549 медиков и свыше 2000 безработных в Новосибирской области

Коронавирусом в Новосибирской области заразились 549 медиков, сообщил 11 июня глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на сессии Заксобрания.
По его данным, из почти 4000 подтвержденных случаев COVID-19 каждый седьмой у медработников. С апреля заражение среди медперсонала увеличилось почти в 7 раз.
Коронавирусная инфекция проникла и в систему образования: 23 педагога, 111 учащихся, 16 студентов и 43 дошкольников имеют подтвержденный диагноз.
Больше 2000 тысяч заболевших являются безработными.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за сутки на 11 июня в Новосибирской области выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом. В Бердске — 1.