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Похитили кибермошенники только за 2 дня в июне 5,6 млн рублей у жителей Новосибирской области

20:40 11.06.2020 Фото: pixabay.com
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В 2020 году таких преступлений совершено в 2 раза больше (3631), чем в 2019 (с 1705). По предварительной оценке, этими преступлениями причинен ущерб более 160 млн рублей.

Похитили кибермошенники только за 2 дня в июне 5,6 млн рублей у жителей Новосибирской области
В прокуратуре Новосибирской области обсудили  хищения с использованием телекоммуникационных технологий

Под председательством заместителя прокурора Новосибирской области Игоря Мищенко состоялось совещание по проблемам противодействия преступлениям в сфере мошенничества с использованием банковских карт и иным правонарушениям о хищениях денежных средств граждан с использованием телекоммуникационных и интернет-технологий. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил 11 июня старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

В работе совещания приняли участие работники аппарата облпрокуратуры, сотрудники полиции и представители банковских (кредитных) организаций.

За последние 3 года наблюдается рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В 2020 году таких преступлений совершено в 2 раза больше (3631), чем в 2019 (с 1705).

Наибольшую озабоченность вызывает рост преступлений против собственности. За текущий период их зарегистрировано 3290 (2019 — 1582), в том числе свыше 1700 мошенничеств и почти 1500 краж денег с банковских счетов.

По предварительной оценке, этими преступлениями причинен ущерб более 160 млн рублей.

Способы совершения этих преступлений различны, но в основном, направлены на завладение денежными средствами потерпевших как в наличной, так и безналичной форме.

В последнее время действия злоумышленников направлены на получение платежной информации и хищение денежных средств в Интернете, что затрудняет раскрытие таких преступлений и установлении лиц их совершивших.

За 5 месяцев текущего года правоохранительными органами выявлено 190 лиц, причастных таким хищениям, а следственными органами в суд направлены уголовные дела лишь о 435 таких преступлениях. Большая часть этих преступлений (более 1700) остается нераскрытыми, а расследование уголовных дел приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

В последнее время в Новосибирске участились хищения с банковских карт граждан, которые, несмотря на рекомендации кредитных организаций (банков), проявляют излишнюю доверчивость и сообщают неизвестным лицам информацию, позволяющую распоряжаться денежными средствами без ведома их владельцев.

Мошенники звонят незнакомым людям, представляются работниками служб безопасности различных банков, и сообщают, что выявили сомнительные финансовые операции, для подтверждения которых или для их отмены владельцы карт должны срочно сообщить сведения об остатках денежных средств на счетах, пин-коды, и другие конфиденциальные сведения.

Для большей убедительности и создания у клиентов банков уверенности в их телефонных разговорах с реальными работниками служб безопасности злоумышленники идут на уловки.

Например, они воспроизводят во время телефонных разговоров заранее подготовленные аудиозаписи используемых в офисах банков голосовых уведомлений о состоянии электронных очередей и других уведомлений по громкой связи. В телефоне могут быть слышны едва различимые якобы деловые разговоры других операторов, и т.д.

Большинство граждан знают об этом, далеко не новом способе мошенничества, и не впадают в панику. Они изучают историю своих банковских операций в мобильных приложениях, звонят на официальные «горячие линии» кредитных организаций, либо идут в ближайшие отделения банков, от работников которых получают объективную информацию о текущем состоянии своих счетов.

Однако, как показывает практика, отдельные граждане по-прежнему ведут себя легкомысленно, беспричинно доверяют звонившим, которыми могут быть кто угодно, и сообщают им сведения, наличие которых и позволяет совершать хищения.

К примеру, только за одни сутки – 3 июня 2020 года на территории Новосибирска таким способом похищены денежные средства 8 граждан на сумму свыше 760 тыс. рублей. Двое из пострадавших не досчитались на своих счетах 200 и 280 тыс. рублей. Днём ранее, 2 июня в Новосибирске совершено 4 таких хищения на сумму 645 тыс. рублей.

5 и 8 июня этого года правоохранительными органами зарегистрировано 22 преступления, потерпевшими по которым стали жители области. Всего злоумышленники похитили у доверчивых граждан только за два этих дня свыше 5, 6 млн рублей.

Вины работников банков в произошедшем нет. Сведения, которые позволили совершить хищения, предоставили сами владельцы средств.

Раскрыть такие преступления и отыскать похищенное очень сложно. Мошенники соблюдают меры конспирации, используют не зарегистрированные на них средства мобильной связи, шифровальные устройства, меняют телефоны, компьютеры и сим-карты. Довольно часто злоумышленники звонят из других регионов, куда и перечисляются похищенные деньги.

-Избежать таких преступлений можно только тогда, когда граждане станут ответственнее подходить к сохранности своих сбережений. Жители Новосибирска и области должны знать и всегда помнить о таком способе мошенничества и не создавать условий для совершения подобных преступлений, — отметил Лямкн.

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От редакции

Вас легко обмануть?

Аноним, 11 июня 2020 21:37
НВР: С помощью государства - очень легко.
Почему прокуратура не уточняет, что рост кибермошенничества связан с регистрацией на портале Госуслуг с предоставлением всех личных данные, номеров сберкарт и прочих документов?
Огромного числа людей, нахлынувших за пособиями и материальной поддержкой, в основвном - впервые, не обладающих компьютерной грамотностью и безопасностью.

Многие жители жаловались на грозящие штрафами СМС от портала Госуслуг. Прокуратура уже повязала этих пранкеров или это Медведев, безграмотно оцифровавший всея Русь, подрабатывает на корм для уточек?

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