Как будут голосовать в COVID-19 за поправки в Конституцию в Бердске, показали в Новосибирске

1 июля на участках будет организован температурный контроль. Для УИК закуплено почти 2 000 бесконтактных термометров. Заставлять работать в коронавирус избирком никого не будет.

Модельный избирательный участок представлен в Новосибирской области

Избирательная комиссия Новосибирской области провела демонстрацию модельного избирательного участка для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Демонстрацию провели представителям средств массовой информации 11 июня на избирательном участке №1497 в здании лицея №9.

«Смоделированный участок – пример того, как будут оборудованы помещения для голосования в Новосибирской области с учетом санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора в день общероссийского голосования, 1 июля», – рассказала председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Все средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, антисептики) для работы избирательных комиссий закуплены, организована их доставка в районы города и области. Как отметила Ольга Благо, средствами индивидуальной защиты будут обеспечены не только организаторы выборов, но и иные участники избирательного процесса – наблюдатели, представители СМИ и участники голосования.

Помимо этого, для дезинфекции контактных поверхностей (ящиков для голосования, кабин, столов, стульев и т.д.) избирательные комиссии также будут обеспечены антисептическими средствами. Будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голосования. На пол избирательного участка нанесут линии разметки для соблюдения дистанции участниками голосования.

1 июля будет организован температурный контроль. Для работы участковых комиссий закуплено почти 2 000 бесконтактных термометров.

С 10 июня членов территориальных и участковых избирательных комиссий Новосибирской области начали тестировать на коронавирус. Тестирование проходит во всех поликлиниках Новосибирской области, к которым приписаны члены территориальных и участковых комиссий.

«Если кто-то из членов избирательных комиссии опасается работать на общероссийском голосовании в период коронавируса, они могут выйти из состава комиссии, – отметила Ольга Благо. – Демонстративный отказ от работы и несогласие выйти из состава комиссии носит, скорее, провокативный характер, но таких у нас из 16 000 членов комиссий на сегодняшний день всего 5 человек».

Вместе с тем, председатель новосибирского облизбиркома сообщила, что соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм позволит провести голосование так, чтобы был соблюден главный приоритет – сохранение здоровья и безопасности избирателей.

Подробная информация о подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также об аккредитации СМИ размещена на сайте Избирательной комиссии Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Сред. Бердск», бердские избирательные участки откроют 16 июня. Проголосовать на них можно с 25 июня по 1 июля включительно.

Для справки:

С 1 июня начал работу Информационно-справочный центр Избирательной комиссии Новосибирской области. По телефону «горячей линии» избиратели могут получить информацию по разъяснению избирательного законодательства и порядку его применения, о номерах избирательных участков, адресах и телефонах участковых и территориальных избирательных комиссий.

Телефон для связи: 8-800-707-62-90 доступен с 1 июня по 14 сентября (с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00, в субботу – с 10.00 до 15.00).