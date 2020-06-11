Смертность от COVID-19 в России не пугает Кремль. Статистика кажется странной ВОЗ

Среди других стран Россия занимает 3-е место по количеству заразившихся и 13-е — по числу летальных исходов.

В Кремле не считают необычными показатели смертности от COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают странной российскую статистику по смертям пациентов с коронавирусом COVID-19. Кремль рассчитывает, что Роспотребнадзор ответит на все вопросы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), касающиеся этих цифр.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что статистика смертности по коронавирусу в России «необычная» и «сложная для понимания». Среди других стран Россия занимает 3-е место по количеству заразившихся и 13-е — по числу летальных исходов.

«Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ. Поэтому я думаю, что они разберутся в этом и ответят на все вопросы ВОЗ, у меня нет сомнений», — сказал Песков на брифинге сегодня, 11 июня.

За последние сутки в России умерли 174 человека с коронавирусом. Общее число погибших от COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 6532 (из них в Москве — 3138). Накануне департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные по смертности среди горожан за май. Эти цифры отличались от тех, которые обнародовал федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

Сегодня власти Москвы объяснили расхождение в официальных данных тем, что департамент передает в штаб неокончательные данные и лишь потом уточняет их.