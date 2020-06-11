Работа для вас в Бердске: работодатели приготовили более 120 вакансий и готовы платить от 16 до 130 тыс. рублей

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], региональный
|ООО «ТФС»
|от 20000
до 50000
|8(913) 9022362
tfs2011@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «Верже»
|от 15163
|8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
|Музыкальный руководитель
|Детский сад № 2 «Дельфин»,МАДОУ ЦРР
|от 20000
до 25000
|8(38341) 41726
bsk_du02@mail.ru
|Главный бухгалтер
|Кантер,ООО
|от 25000
до 35000
|8(38341) 38118
rubikon-r@yandex.ru
|Водитель автомобиля, кат. d
|ИП Митрошкина Л.А.
|от 40000
до 50000
|8(913) 9046356
la-la-musya@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель (преподаватель) математики
|Православная Гимназия Серафима Саровского
|от 18000
|8(38341) 62220
gimnazia-berdsk@mail.ru
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|Православная Гимназия Серафима Саровского
|от 18000
до 25000
|8(38341) 62220
gimnazia-berdsk@mail.ru
|Охранник, лицензированный 4, 5, 6 разряда
|ООО Бизнес-охрана
|от 25000
до 40000
|8(913) 9653395
shkola2910borisova@yandex.ru
|Машинист погрузочной машины
|ООО Рудник Дуэт
|от 75000
до 85000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Машинист бульдозера
|ООО Рудник Дуэт
|от 75000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Заместитель Главный инженер (в прочих отраслях), по от, пб, го и чс
|ООО Рудник Дуэт
|от 50000
до 70000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Инспектор, отдела кадров
|ООО Рудник Дуэт
|от 60000
до 70000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Лаборант пробирного анализа, химико-аналитическая лаборатория
|ООО Рудник Дуэт
|от 50000
до 70000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Лаборант пробирного анализа, химико-аналитическая лаборатория
|ООО Рудник Дуэт
|от 50000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Дробильщик, химико-аналитическая лаборатория
|ООО Рудник Дуэт
|от 50000
до 70000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Машинист скреперной лебедки
|ООО Рудник Дуэт
|от 65000
до 75000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Участковый Маркшейдер
|ООО Рудник Дуэт
|от 60000
до 80000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Машинист конвейера
|ООО Рудник Дуэт
|от 65000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Участковый Геолог
|ООО Рудник Дуэт
|от 70000
до 80000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Горнорабочий
|ООО Рудник Дуэт
|от 55000
до 62000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Слесарь-сантехник
|ООО Рудник Дуэт
|от 60000
до 65000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Токарь
|ООО Рудник Дуэт
|от 60000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электрогазосварщик
|ООО Рудник Дуэт
|от 70000
до 86000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Штукатур, штукатур-маляр
|ООО Рудник Дуэт
|от 50000
до 62000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Подсобный рабочий на транспорте
|ООО Рудник Дуэт
|от 50000
до 62000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электрослесарь, электрик, электромонтер
|ООО Рудник Дуэт
|от 70000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
|ООО Рудник Дуэт
|от 90000
до 130000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Инженер-лаборант, химико-аналитическая лаборатория
|ООО Рудник Дуэт
|от 70000
до 85000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела
|ООО Рудник Дуэт
|от 90000
до 120000
|8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
|Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 42000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 39000
до 39000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
до 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 37000
до 37000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 37000
до 37000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кухонный рабочий
|МАДОУ № 4
|от 15163
до 15163
|8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
|Контролер, швейное производство
|ИП Адаменко М.А.
|от 15165
до 15165
|8(961) 8473832
|Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
до 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
до 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Бухгалтер, бухгалтер материальной группы
|Птицефабрика Бердская ООО
|от 27000
до 27000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Подсобный рабочий
|ООО «РСУ «Сибирь»
|от 15163
до 15163
|8(923) 2359431
novikov2011@ngs.ru
|Подсобный рабочий
|ООО «РСУ «Сибирь»
|от 15163
до 15163
|8(923) 2359431
|Разнорабочий
|ООО «РСУ «Сибирь»
|от 15163
до 15163
|8(923) 2359431
novikov2011@ngs.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Разнорабочий
|ООО «РСУ «Сибирь»
|от 15163
до 15163
|8(923) 2359431
novikov2011@ngs.ru
|Менеджер (в промышленности), производство строительных материалов
|ООО «Астра Групп»
|от 40000
до 45000
|8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
|Водитель погрузчика
|АО «Виртекс»
|от 25000
до 27000
|8(913) 9002022, 8(38341) 58689
|Воспитатель
|Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ
|от 18000
до 20000
|8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
|Дворник
|Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ
|от 17000
до 17000
|8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
|Музыкальный руководитель
|МАДОУ № 4
|от 17000
до 30000
|8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ «СОШ №10″Пересвет»
|от 15163
до 15163
|8(983) 1224907, 8(38341) 24309
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|«Совкомбанк» ПАО
|от 15163
до 35000
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Повар
|МАДОУ № 25
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
|Повар 3 разряда-5 разряда
|МАУ ДОСЦ «Орбита»
|от 15163
до 18000
|8(953) 8759519
doscorbita@mail.ru
|Дворник
|МАУ ДОСЦ «Орбита»
|от 15163
до 17000
|8(953) 8759519
|Воспитатель детского сада (яслей-сада)
|ИП Чабанова Н.А.
|от 20000
до 20000
|8(913) 0117238
bambini.club@bk.ru
|Помощник Закройщик
|ИП Адаменко М.А.
|от 15165
до 15165
|8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Грузчик
|МАУ ДОСЦ «Орбита»
|от 15163
до 17000
|8(953) 8759519, 8(38341) 24006
doscorbita@mail.ru
|Горничная
|МАУ ДОСЦ «Орбита»
|от 15163
до 17000
|8(953) 8759519, 8(38341) 24006
|Мойщик посуды
|МАУ ДОСЦ «Орбита»
|от 15163
до 17000
|8(953) 8759519
doscorbita@mail.ru
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания, учитель истории и обществознания
|МБОУ «СОШ №10″Пересвет»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Медицинская сестра
|МАУ ДОСЦ «Орбита»
|от 22000
до 25000
|8(953) 8759519, 8(38341) 24006
doscorbita@mail.ru
|Кухонный рабочий
|МАДОУ № 25
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
|Швея
|ИП Адаменко М.А.
|от 15165
до 15165
|8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Швея, кожгалантерея
|ИП Адаменко М.А.
|от 15165
до 15165
|8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
|Врач здравпункта
|МАУ ДОСЦ «Орбита»
|от 27000
до 33000
|8(953) 8759519
doscorbita@mail.ru
|Помощник воспитателя, няня
|ИП Чабанова Н.А.
|от 15163
до 15163
|8(913) 0117238
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ «СОШ №10″Пересвет»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Кондитер
|ИП Пустовойтенко Оксана Сергеевна
|от 20000
до 40000
|8(913) 7962546
mastertort2012@mail.ru
|Пекарь
|ИП Пустовойтенко Оксана Сергеевна
|от 20000
до 40000
|8(913) 7962546
mastertort2012@mail.ru
|Повар
|Школа 5,МБОУ СОШ
|от 15500
до 15500
|8(38341) 40980
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Пекарь
|Школа 5,МБОУ СОШ
|от 15500
до 15500
|8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
|Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский язык
|Школа 5,МБОУ СОШ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|Школа 5,МБОУ СОШ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы высшей категории (класса)
|Школа 5,МБОУ СОШ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 40980
|Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов
|Школа 5,МБОУ СОШ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
|Электрогазосварщик
|ООО «НОТИС»
|от 23000
до 27000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Инженер-конструктор
|ООО «НОТИС»
|от 30000
до 40000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Машинист-крановщик, автокрановщик, водитель категории с,е
|АСТА дор,ООО
|от 25000
до 30000
|8(913) 9131774
|Подсобный рабочий, обслуживание жилого фонда в управляющей компании
|ООО «Сансервис»
|от 17000
|8(38341) 35770
brd-gks@mail.ru
|Вальщик леса
|АО «Бердский лесхоз»
|от 15163
до 25000
|8(38341) 47370
berleshoz@ngs.ru
|Истопник
|ГБОУ кадетская школа-интернат Сибирский Кадетский корпус
|от 16000
до 16000
|8(983) 3004062
|Специалист по кадрам
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 34400
до 34400
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями)
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 46000
до 46000
|8(38341) 26656
|Главный бухгалтер
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 80000
до 80000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях)
|Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ
|от 25000
до 30000
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Педагог-психолог
|Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ
|от 20000
до 25000
|8(38341) 49393
kadrovik.madoy21@mail.ru
|Продавец непродовольственных товаров, отдел товары для дома
|ИП Котенева Л.А.
|от 15163
до 15163
|8(913) 7478867, 8(38341) 21428
|Разнорабочий
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|от 30000
до 32000
|8(383) 3513585
bakaldina@nskpf.ru
|Рабочий в производстве пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|от 30000
до 32000
|8(383) 3513585
bakaldina@nskpf.ru
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания 1 категории (класса)
|ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)»
|от 20000
до 20000
|8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
|Пекарь
|ИП Болтрукевич А.В
|от 18000
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Пекарь
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 18000
до 22000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Учитель (преподаватель) музыки и пения 1 категории (класса)
|ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)»
|от 15163
до 15163
|8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 18000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 18000
|8(383) 3734138 доб. 5172
|Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг,ООО
|от 15163
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 20000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 17000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 15163
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Учитель (преподаватель) физики 1 категории (класса)
|ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)»
|от 20000
до 20000
|8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
|Учитель (преподаватель) географии 1 категории (класса)
|ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)»
|от 20000
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|8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
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|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
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Работа для вас в Бердске: работодатели приготовили более 120 вакансий и готовы платить от 16 до 130 тыс. рублей
22:49 11.06.2020
Предложения Центра занятости населения от 11 июня 2020 года. СПИСОК.
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От редакции
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22:57 11-06-2020
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