Работа для вас в Бердске: работодатели приготовили более 120 вакансий и готовы платить от 16 до 130 тыс. рублей

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], региональный ООО «ТФС» от 20000

до 50000 8(913) 9022362

tfs2011@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Верже» от 15163

8(38341) 40208, 8(383) 3283020

peshkova@centerprint.ru

Музыкальный руководитель Детский сад № 2 «Дельфин»,МАДОУ ЦРР от 20000

до 25000 8(38341) 41726

bsk_du02@mail.ru

Главный бухгалтер Кантер,ООО от 25000

до 35000 8(38341) 38118

rubikon-r@yandex.ru

Водитель автомобиля, кат. d ИП Митрошкина Л.А. от 40000

до 50000 8(913) 9046356

la-la-musya@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Учитель (преподаватель) математики Православная Гимназия Серафима Саровского от 18000

8(38341) 62220

gimnazia-berdsk@mail.ru

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы Православная Гимназия Серафима Саровского от 18000

до 25000 8(38341) 62220

gimnazia-berdsk@mail.ru

Охранник, лицензированный 4, 5, 6 разряда ООО Бизнес-охрана от 25000

до 40000 8(913) 9653395

shkola2910borisova@yandex.ru

Машинист погрузочной машины ООО Рудник Дуэт от 75000

до 85000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Машинист бульдозера ООО Рудник Дуэт от 75000

8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Заместитель Главный инженер (в прочих отраслях), по от, пб, го и чс ООО Рудник Дуэт от 50000

до 70000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Инспектор, отдела кадров ООО Рудник Дуэт от 60000

до 70000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Лаборант пробирного анализа, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 50000

до 70000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Лаборант пробирного анализа, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 50000

8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Дробильщик, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 50000

до 70000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Машинист скреперной лебедки ООО Рудник Дуэт от 65000

до 75000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Участковый Маркшейдер ООО Рудник Дуэт от 60000

до 80000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Машинист конвейера ООО Рудник Дуэт от 65000

8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Участковый Геолог ООО Рудник Дуэт от 70000

до 80000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Горнорабочий ООО Рудник Дуэт от 55000

до 62000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Слесарь-сантехник ООО Рудник Дуэт от 60000

до 65000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Токарь ООО Рудник Дуэт от 60000

8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электрогазосварщик ООО Рудник Дуэт от 70000

до 86000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Штукатур, штукатур-маляр ООО Рудник Дуэт от 50000

до 62000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Подсобный рабочий на транспорте ООО Рудник Дуэт от 50000

до 62000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электрослесарь, электрик, электромонтер ООО Рудник Дуэт от 70000

8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств ООО Рудник Дуэт от 90000

до 130000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Инженер-лаборант, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 70000

до 85000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела ООО Рудник Дуэт от 90000

до 120000 8(968) 1556114, 8(41140) 27366

08kadr@mail.ru

Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска Отдел МВД России по городу Бердску от 42000

8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдел МВД России по городу Бердску от 39000

до 39000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

до 28000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000

до 37000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000

до 37000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Кухонный рабочий МАДОУ № 4 от 15163

до 15163 8(38341) 53286

bsk_du04@mail.ru

Контролер, швейное производство ИП Адаменко М.А. от 15165

до 15165 8(961) 8473832



Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

до 28000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

до 28000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Бухгалтер, бухгалтер материальной группы Птицефабрика Бердская ООО от 27000

до 27000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Подсобный рабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163

до 15163 8(923) 2359431

novikov2011@ngs.ru

Подсобный рабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163

до 15163 8(923) 2359431



Разнорабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163

до 15163 8(923) 2359431

novikov2011@ngs.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Разнорабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163

до 15163 8(923) 2359431

novikov2011@ngs.ru

Менеджер (в промышленности), производство строительных материалов ООО «Астра Групп» от 40000

до 45000 8(913) 9131774

astaplus@mail.ru

Водитель погрузчика АО «Виртекс» от 25000

до 27000 8(913) 9002022, 8(38341) 58689



Воспитатель Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 18000

до 20000 8(923) 1414888

bsk_du15@mail.ru

Дворник Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 17000

до 17000 8(923) 1414888

bsk_du15@mail.ru

Музыкальный руководитель МАДОУ № 4 от 17000

до 30000 8(38341) 53286

bsk_du04@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 15163

до 15163 8(983) 1224907, 8(38341) 24309



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163

до 35000 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru

Повар МАДОУ № 25 от 15163

до 15163 8(38341) 30675, 8(38341) 30686

bsk_du25@mail.ru

Повар 3 разряда-5 разряда МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163

до 18000 8(953) 8759519

doscorbita@mail.ru

Дворник МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163

до 17000 8(953) 8759519



Воспитатель детского сада (яслей-сада) ИП Чабанова Н.А. от 20000

до 20000 8(913) 0117238

bambini.club@bk.ru

Помощник Закройщик ИП Адаменко М.А. от 15165

до 15165 8(961) 8473832

msbag3@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Грузчик МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163

до 17000 8(953) 8759519, 8(38341) 24006

doscorbita@mail.ru

Горничная МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163

до 17000 8(953) 8759519, 8(38341) 24006



Мойщик посуды МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163

до 17000 8(953) 8759519

doscorbita@mail.ru

Учитель (преподаватель) истории и обществознания, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 20000

до 20000 8(38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Медицинская сестра МАУ ДОСЦ «Орбита» от 22000

до 25000 8(953) 8759519, 8(38341) 24006

doscorbita@mail.ru

Кухонный рабочий МАДОУ № 25 от 15163

до 15163 8(38341) 30675, 8(38341) 30686



Швея ИП Адаменко М.А. от 15165

до 15165 8(961) 8473832

msbag3@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Швея, кожгалантерея ИП Адаменко М.А. от 15165

до 15165 8(961) 8473832

msbag3@mail.ru

Врач здравпункта МАУ ДОСЦ «Орбита» от 27000

до 33000 8(953) 8759519

doscorbita@mail.ru

Помощник воспитателя, няня ИП Чабанова Н.А. от 15163

до 15163 8(913) 0117238



Учитель (преподаватель) математики МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 20000

до 20000 8(38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Кондитер ИП Пустовойтенко Оксана Сергеевна от 20000

до 40000 8(913) 7962546

mastertort2012@mail.ru

Пекарь ИП Пустовойтенко Оксана Сергеевна от 20000

до 40000 8(913) 7962546

mastertort2012@mail.ru

Повар Школа 5,МБОУ СОШ от 15500

до 15500 8(38341) 40980



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Пекарь Школа 5,МБОУ СОШ от 15500

до 15500 8(38341) 40980

bsk_sh05@mail.ru

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский язык Школа 5,МБОУ СОШ от 20000

до 20000 8(38341) 40980

bsk_sh05@mail.ru

Учитель (преподаватель) истории и обществознания Школа 5,МБОУ СОШ от 20000

до 20000 8(38341) 40980

bsk_sh05@mail.ru

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы высшей категории (класса) Школа 5,МБОУ СОШ от 20000

до 20000 8(38341) 40980



Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов Школа 5,МБОУ СОШ от 20000

до 20000 8(38341) 40980

bsk_sh05@mail.ru

Электрогазосварщик ООО «НОТИС» от 23000

до 27000 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Инженер-конструктор ООО «НОТИС» от 30000

до 40000 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Машинист-крановщик, автокрановщик, водитель категории с,е АСТА дор,ООО от 25000

до 30000 8(913) 9131774

Подсобный рабочий, обслуживание жилого фонда в управляющей компании ООО «Сансервис» от 17000

8(38341) 35770

brd-gks@mail.ru

Вальщик леса АО «Бердский лесхоз» от 15163

до 25000 8(38341) 47370

berleshoz@ngs.ru

Истопник ГБОУ кадетская школа-интернат Сибирский Кадетский корпус от 16000

до 16000 8(983) 3004062

Специалист по кадрам ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 34400

до 34400 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями) ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 46000

до 46000 8(38341) 26656



Главный бухгалтер ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 80000

до 80000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях) Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 25000

до 30000 8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Педагог-психолог Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ от 20000

до 25000 8(38341) 49393

kadrovik.madoy21@mail.ru

Продавец непродовольственных товаров, отдел товары для дома ИП Котенева Л.А. от 15163

до 15163 8(913) 7478867, 8(38341) 21428



Разнорабочий АО «Новосибирская птицефабрика» от 30000

до 32000 8(383) 3513585

bakaldina@nskpf.ru

Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» от 30000

до 32000 8(383) 3513585

bakaldina@nskpf.ru

Учитель (преподаватель) истории и обществознания 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000

до 20000 8(923) 2572710

samokhvalova-an@yandex.ru

Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Пекарь ИП Болтрукевич К.В. от 18000

до 22000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Учитель (преподаватель) музыки и пения 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 15163

до 15163 8(923) 2572710

samokhvalova-an@yandex.ru

Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 18000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 18000 8(383) 3734138 доб. 5172



Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172

job@prodsib.com

Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 20000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 17000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172



Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 15163 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Учитель (преподаватель) физики 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000

до 20000 8(923) 2572710

samokhvalova-an@yandex.ru

Учитель (преподаватель) географии 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000

до 20000 8(923) 2572710

samokhvalova-an@yandex.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163

до 15163 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163

до 15163 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459

job@prodsib.com