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Работа для вас в Бердске: работодатели приготовили более 120 вакансий и готовы платить от 16 до 130 тыс. рублей

22:49 11.06.2020 Фото: Википедия
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Предложения Центра занятости населения от 11 июня 2020 года. СПИСОК.

Работа для вас в Бердске: работодатели приготовили более 120 вакансий и готовы платить от 16 до 130 тыс. рублей
Нужны работники и в полицию
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], региональный ООО «ТФС» от 20000
до 50000		 8(913) 9022362
tfs2011@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Верже» от 15163
до 15163		 8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
Музыкальный руководитель Детский сад № 2 «Дельфин»,МАДОУ ЦРР от 20000
до 25000		 8(38341) 41726
bsk_du02@mail.ru
Главный бухгалтер Кантер,ООО от 25000
до 35000		 8(38341) 38118
rubikon-r@yandex.ru
Водитель автомобиля, кат. d ИП Митрошкина Л.А. от 40000
до 50000		 8(913) 9046356
la-la-musya@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель (преподаватель) математики Православная Гимназия Серафима Саровского от 18000
до 22000		 8(38341) 62220
gimnazia-berdsk@mail.ru
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы Православная Гимназия Серафима Саровского от 18000
до 25000		 8(38341) 62220
gimnazia-berdsk@mail.ru
Охранник, лицензированный 4, 5, 6 разряда ООО Бизнес-охрана от 25000
до 40000		 8(913) 9653395
shkola2910borisova@yandex.ru
Машинист погрузочной машины ООО Рудник Дуэт от 75000
до 85000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Машинист бульдозера ООО Рудник Дуэт от 75000
до 85000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Заместитель Главный инженер (в прочих отраслях), по от, пб, го и чс ООО Рудник Дуэт от 50000
до 70000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Инспектор, отдела кадров ООО Рудник Дуэт от 60000
до 70000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Лаборант пробирного анализа, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 50000
до 70000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Лаборант пробирного анализа, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 50000
до 70000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Дробильщик, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 50000
до 70000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Машинист скреперной лебедки ООО Рудник Дуэт от 65000
до 75000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Участковый Маркшейдер ООО Рудник Дуэт от 60000
до 80000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Машинист конвейера ООО Рудник Дуэт от 65000
до 75000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Участковый Геолог ООО Рудник Дуэт от 70000
до 80000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Горнорабочий ООО Рудник Дуэт от 55000
до 62000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Слесарь-сантехник ООО Рудник Дуэт от 60000
до 65000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Токарь ООО Рудник Дуэт от 60000
до 70000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электрогазосварщик ООО Рудник Дуэт от 70000
до 86000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Штукатур, штукатур-маляр ООО Рудник Дуэт от 50000
до 62000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Подсобный рабочий на транспорте ООО Рудник Дуэт от 50000
до 62000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электрослесарь, электрик, электромонтер ООО Рудник Дуэт от 70000
до 80000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств ООО Рудник Дуэт от 90000
до 130000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Инженер-лаборант, химико-аналитическая лаборатория ООО Рудник Дуэт от 70000
до 85000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела ООО Рудник Дуэт от 90000
до 120000		 8(968) 1556114, 8(41140) 27366
08kadr@mail.ru
Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска Отдел МВД России по городу Бердску от 42000
до 42000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдел МВД России по городу Бердску от 39000
до 39000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000
до 37000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000
до 37000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кухонный рабочий МАДОУ № 4 от 15163
до 15163		 8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
Контролер, швейное производство ИП Адаменко М.А. от 15165
до 15165		 8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Бухгалтер, бухгалтер материальной группы Птицефабрика Бердская ООО от 27000
до 27000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Подсобный рабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163
до 15163		 8(923) 2359431
novikov2011@ngs.ru
Подсобный рабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163
до 15163		 8(923) 2359431
novikov2011@ngs.ru
Разнорабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163
до 15163		 8(923) 2359431
novikov2011@ngs.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Разнорабочий ООО «РСУ «Сибирь» от 15163
до 15163		 8(923) 2359431
novikov2011@ngs.ru
Менеджер (в промышленности), производство строительных материалов ООО «Астра Групп» от 40000
до 45000		 8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
Водитель погрузчика АО «Виртекс» от 25000
до 27000		 8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
Воспитатель Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 18000
до 20000		 8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
Дворник Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 17000
до 17000		 8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
Музыкальный руководитель МАДОУ № 4 от 17000
до 30000		 8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 15163
до 15163		 8(983) 1224907, 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163
до 35000		 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Повар МАДОУ № 25 от 15163
до 15163		 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Повар 3 разряда-5 разряда МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163
до 18000		 8(953) 8759519
doscorbita@mail.ru
Дворник МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163
до 17000		 8(953) 8759519
doscorbita@mail.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) ИП Чабанова Н.А. от 20000
до 20000		 8(913) 0117238
bambini.club@bk.ru
Помощник Закройщик ИП Адаменко М.А. от 15165
до 15165		 8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Грузчик МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163
до 17000		 8(953) 8759519, 8(38341) 24006
doscorbita@mail.ru
Горничная МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163
до 17000		 8(953) 8759519, 8(38341) 24006
doscorbita@mail.ru
Мойщик посуды МАУ ДОСЦ «Орбита» от 15163
до 17000		 8(953) 8759519
doscorbita@mail.ru
Учитель (преподаватель) истории и обществознания, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 20000
до 20000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Медицинская сестра МАУ ДОСЦ «Орбита» от 22000
до 25000		 8(953) 8759519, 8(38341) 24006
doscorbita@mail.ru
Кухонный рабочий МАДОУ № 25 от 15163
до 15163		 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Швея ИП Адаменко М.А. от 15165
до 15165		 8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Швея, кожгалантерея ИП Адаменко М.А. от 15165
до 15165		 8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
Врач здравпункта МАУ ДОСЦ «Орбита» от 27000
до 33000		 8(953) 8759519
doscorbita@mail.ru
Помощник воспитателя, няня ИП Чабанова Н.А. от 15163
до 15163		 8(913) 0117238
bambini.club@bk.ru
Учитель (преподаватель) математики МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 20000
до 20000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Кондитер ИП Пустовойтенко Оксана Сергеевна от 20000
до 40000		 8(913) 7962546
mastertort2012@mail.ru
Пекарь ИП Пустовойтенко Оксана Сергеевна от 20000
до 40000		 8(913) 7962546
mastertort2012@mail.ru
Повар Школа 5,МБОУ СОШ от 15500
до 15500		 8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Пекарь Школа 5,МБОУ СОШ от 15500
до 15500		 8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский язык Школа 5,МБОУ СОШ от 20000
до 20000		 8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
Учитель (преподаватель) истории и обществознания Школа 5,МБОУ СОШ от 20000
до 20000		 8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы высшей категории (класса) Школа 5,МБОУ СОШ от 20000
до 20000		 8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов Школа 5,МБОУ СОШ от 20000
до 20000		 8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
Электрогазосварщик ООО «НОТИС» от 23000
до 27000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Инженер-конструктор ООО «НОТИС» от 30000
до 40000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Машинист-крановщик, автокрановщик, водитель категории с,е АСТА дор,ООО от 25000
до 30000		 8(913) 9131774
Подсобный рабочий, обслуживание жилого фонда в управляющей компании ООО «Сансервис» от 17000
до 20000		 8(38341) 35770
brd-gks@mail.ru
Вальщик леса АО «Бердский лесхоз» от 15163
до 25000		 8(38341) 47370
berleshoz@ngs.ru
Истопник ГБОУ кадетская школа-интернат Сибирский Кадетский корпус от 16000
до 16000		 8(983) 3004062
Специалист по кадрам ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 34400
до 34400		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями) ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 46000
до 46000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Главный бухгалтер ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 80000
до 80000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях) Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 25000
до 30000		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Педагог-психолог Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ от 20000
до 25000		 8(38341) 49393
kadrovik.madoy21@mail.ru
Продавец непродовольственных товаров, отдел товары для дома ИП Котенева Л.А. от 15163
до 15163		 8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
Разнорабочий АО «Новосибирская птицефабрика» от 30000
до 32000		 8(383) 3513585
bakaldina@nskpf.ru
Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» от 30000
до 32000		 8(383) 3513585
bakaldina@nskpf.ru
Учитель (преподаватель) истории и обществознания 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000
до 20000		 8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Пекарь ИП Болтрукевич К.В. от 18000
до 22000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Учитель (преподаватель) музыки и пения 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 15163
до 15163		 8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 18000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 18000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 20000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 17000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 15163		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Учитель (преподаватель) физики 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000
до 20000		 8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
Учитель (преподаватель) географии 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000
до 20000		 8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163
до 15163		 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163
до 15163		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
Мастер погрузочно-разгрузочных работ, старший мастер погрузочно-разгрузочных работ ООО «ТГК 1» от 33000
до 33000		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
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БердскКупался в луже 5-летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН 8
23:00 11-06-2020
Купался в луже 5-летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН
БердскПроверила названную источником заражения COVID-19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей Бердска
22:57 11-06-2020
Проверила названную источником заражения COVID-19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей Бердска
БердскРабота для вас в Бердске: работодатели приготовили более 120 вакансий и готовы платить от 16 до 130 тыс. рублей
22:49 11-06-2020
Работа для вас в Бердске: работодатели приготовили более 120 вакансий и готовы платить от 16 до 130 тыс. рублей
Бердск"Зачем так жить? Но если умру, не буду видеть, как растет мой внук": без рук и ног осталась после страшной аварии ведущая Лариса Дорожкина из Бердска 1
22:45 11-06-2020
Бердск«Иммуноглобулина нет»: Отказали в лечении в ЦГБ и компенсации лекарства в «АльфаСтраховании» после укуса клеща с боррелиозом девушке в Искитиме 7
22:36 11-06-2020
«Иммуноглобулина нет»: Отказали в лечении в ЦГБ и компенсации лекарства в «АльфаСтраховании» после укуса клеща с боррелиозом девушке в Искитиме
БердскНовое здание с туалетом построят в парке Бердска. Но не этим летом. Каким - неизвестно 2
22:31 11-06-2020
Новое здание с туалетом построят в парке Бердска. Но не этим летом. Каким - неизвестно
Неблагоприятные дни магнитных бурь в июне 2020 года: Как вылечить метеозависимость 3
22:30 11-06-2020
Неблагоприятные дни магнитных бурь в июне 2020 года: Как вылечить метеозависимость
Что высаживать с 11 по 20 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде 3
22:17 11-06-2020
Что высаживать с 11 по 20 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде
БердскУволился директор РКЦ и УК СКС Рамиз Масимов ради собственных бизнес-проектов в Бердске 8
22:17 11-06-2020
Уволился директор РКЦ и УК СКС Рамиз Масимов ради собственных бизнес-проектов в Бердске
Кому повысят пенсии с 1 июля в России? Новые льготы и индексации
22:08 11-06-2020
Кому повысят пенсии с 1 июля в России? Новые льготы и индексации