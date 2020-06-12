Неблагоприятные дни магнитных бурь в июне 2020 года: Как вылечить метеозависимость

На протяжении двенадцати месяцев в году метеозависимые люди ощущают отрицательное воздействие космических планет. Метеозависимость можно и нужно лечить.

Геомагнитной бурей эксперты называют серьезное нарушение магнитосферы планеты Земля, которое происходит во время обмена энергией от солнечного ветра в космической среде

Новости о том, что планету Земля ожидает наплыв сильнейшей магнитной бури, уже заполонили интернет-пространство. Эксперты отреагировали на это и назвали самые неблагоприятные дни, которых стоит опасаться в первый месяц лета 2020 года.

Геомагнитной бурей эксперты называют серьезное нарушение магнитосферы планеты Земля, которое происходит во время обмена энергией от солнечного ветра в космической среде, окружающей нашу планету. Эти бури могут возникнуть из-за изменений солнечного ветра, что, в свою очередь, вызывает значительное изменение в потоках, плазме и полях магнитосферы планеты Земля. Если отбросить лишнюю информацию – люди во время магнитных бурь могут испытывать не самые приятные ощущения, особенно это касается метеозависимых людей, а также тех, кто страдает от различных хронических заболеваний. Таких людей это затронет больше всего.

Магнитные бури и неблагоприятные дни в июне

Магнитные бури влияют на всех людей, но больше остальных, как мы знаем, страдают метеозависимые люди. Во время колебаний магнитного поля люди зачастую начинают испытывать физический и эмоциональный дискомфорт. Для того, чтобы эти дни не причиняли вам вреда, рекомендуется изучить график магнитных бурь первого месяца грядущего лета. Эксперты составили этот график после того, как подробно изучили магнитные колебания.

Магнитных бурь в первом месяце лета 2020 года будет всего две. Первая буря придет восьмого июня, этот геомагнитный всплеск эксперты оценивают на 2,5 балла из пяти возможных. Метеочувствительные люди могут испытывать повышенную усталость, у них могут случаться перепады настроения, снижается работоспособность, а также они будут жаловаться на общее недомогание.

Для того, чтобы облегчить состояние, врачи рекомендуют принимать расслабляющие ванны с добавлением морской соли, пить чай с мятой, снизить на время физическую активность (занятия в тренажерном зале также попадают в список запретов), также избегайте места большого скопления людей, что весьма актуально, если учитывать, что сейчас бушует пандемия вируса COVID-19.

Вторая магнитная буря грядет девятого июня. В это время усиливается солнечная активность, обостряются симптомы, ухудшается состояние здоровья людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. В это время существует высокий риск нервных срывов, люди могут жаловаться на головные боли и бессонницу.

Эксперты рекомендуют некоторое время не употреблять соленую пищу, также нужно пить как можно больше чистой воды. Люди, у которых слабая нервная система, должны принимать успокоительные средства. Для того, чтобы быстро и крепко засыпать, врачи советуют воспользоваться отваром мяты или выпить молоко с медом.

Больше магнитных бурь в июне ждать не стоит, но есть неблагоприятные дни, которые могут лишь незначительно выбить людей из колеи. Среди таких дней эксперты называют шестое, десятое, четырнадцатое, двадцатое, двадцать девятое и тридцатое июня.

Как сохранить здоровье в период магнитных бурь

На протяжении двенадцати месяцев в году метеозависимые люди ощущают отрицательное воздействие космических планет. Метеозависимость можно и нужно лечить. Когда человек взрослеет, то симптомы при метеозависимости проявляются все сильнее, существует высокий риск развития осложнений. Если не лечить это заболевание, то можно столкнуться с фатальными последствиями – инфарктом, инсультом и гипертоническим кризом. Для того, чтобы избежать плохого воздействия магнитных бурь, эксперты советуют следовать некоторым рекомендациям:

Старайтесь свести к минимуму пребывание на солнце.

Регулярно делайте зарядку (имеется ввиду не полноценный спорт, а лишь несколько обычных упражнений, которые направлены на улучшение кровообращения).

Следует регулярно выполнять упражнения, которые направлены на дыхание.

Контрастный душ – ключ к успеху. На первый взгляд вам покажется, что это сложно, но позже вы сможете привыкнуть. Достаточно чередовать по десять-пятнадцать секунд холодную и горячую воду.

Рекомендуется пить травяные отвары, либо добавлять несколько различных трав в обычный чай с лимоном.

Врачи рекомендуют в магнитные дни избегать физической активности, если ваша работа связана с физическим трудом, возьмите выходной, или сообщите начальству, что неважно себя.

Чем опасна метеозависимость

Не многие об этом задумываются, но метеочувствительность очень трудно диагностировать, тем и опасна эта болезнь. Симптомы такого заболевания могут быть схожими с другими различными патологиями. Когда болезнь проявляется незначительно, то люди не хотят обращаться к специалистам, они думают, что могут справиться своими силами, поэтому лечатся при помощи обычных таблеток. Когда человек принимает какое-либо распространенное вещество, по типу обычных таблеток от головы и так далее, то у него возникает ощущение, будто они помогают. На самом же деле после магнитной бури самочувствие может восстанавливаться само по себе, без помощи каких-либо препаратов, поэтому если метеозависимый человек пьет таблетку и думает, что она помогла – это эффект «плацебо».

Во время магнитных бурь симптомы могут ухудшаться, особенно это касается тех, кто страдает от хронических заболеваний. Весьма удобно иметь при себе календарь, где отмечены неблагоприятные дни и магнитные бури. С помощью такого календаря вы сразу можете понять, когда необходимо приготовиться к недомоганию, а также сможете заранее отложить важные дела, чтобы спасти свое здоровье и настроение.

Врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться при первых же симптомах заболевания. Симптомы распознать хоть и трудно, но все же можно. Достаточно записывать в свой блокнот ощущения, которые вы испытываете во время магнитных бурь. Следите также за расписанием магнитных бурь, чтобы знать, когда нужно приготовиться. После нескольких бурь проверяйте свои записи, если симптомы совпадают, то время отправляться за профессиональной помощью.