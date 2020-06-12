Проверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска

Завтра, 12 июня, в День России полиция и дежурный от мэрии Бердска выйдут с рейдом на улицы Бердска. Целью станет проверка соблюдения самоизоляции и масочного режима. Напомним, оба режима продлены из-за коронавируса в Новосибирской области до 30 июня.
— Дежурный по городу в течение дня совместно с сотрудниками органов внутренних дел будет осуществлять проверку на предмет соблюдения самоизоляции и масочного режима. Цель этих проверок — не допустить распространения коронавирусной инфекции. Убедительно прошу, всех бердчан относиться с пониманием к данной ситуации, — прокомментировал заместитель главы администрации Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 11 июня.
Пятница. Окончание учебы в школе. В лучшие-то годы в целом по области по пьянке кого-нибудь убивали из детей... Про иные моменты я вообще молчу - юность, невинность. Опять же по пьяни.
А здесь нашли прекрасный повод погонять малолеток. Вспышка Ковида в Бердске не нужна.
После разрешения прогулок я вообще не понимаю, о какой самоизоляции речь? По каким признакам они предполагают определять, когда человек вышел на разрешенную прогулку, а когда "шатается бесцельно"? Шиза косит наши ряды...
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это расея, детка! какая страна, такие и праздники