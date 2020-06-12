12.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Проверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска

13:50 12.06.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
28 14

Дежурный по городу в течение дня совместно с сотрудниками органов внутренних дел будет осуществлять проверку на предмет соблюдения самоизоляции и масочного режима.

Проверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска
Владимир Захаров обратился к бердчанам

Завтра, 12 июня, в День России полиция и дежурный от мэрии Бердска выйдут с рейдом на улицы Бердска. Целью станет проверка соблюдения самоизоляции и масочного режима. Напомним, оба режима продлены из-за коронавируса в Новосибирской области до 30 июня.

— Дежурный по городу в течение дня совместно с сотрудниками органов внутренних дел будет осуществлять проверку на предмет соблюдения самоизоляции и масочного режима. Цель этих проверок — не допустить распространения коронавирусной инфекции. Убедительно прошу, всех бердчан относиться с пониманием к данной ситуации, — прокомментировал заместитель главы администрации Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 11 июня.

Мнение читателей
0
14
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Выйдете на улицу?

Аноним, 11 июня 2020 10:49
На улице не обязаны носить маски.
Аноним, 11 июня 2020 11:19
Вот и сиди... сам...
Аноним, 11 июня 2020 21:16
Захаров молодец в данном конкретном случае. Без иронии.

Пятница. Окончание учебы в школе. В лучшие-то годы в целом по области по пьянке кого-нибудь убивали из детей... Про иные моменты я вообще молчу - юность, невинность. Опять же по пьяни.
А здесь нашли прекрасный повод погонять малолеток. Вспышка Ковида в Бердске не нужна.
Chandler, 11 июня 2020 11:28
Сколько слушаю вице-мера он всегда какую-то ахинею несёт.
Аноним, 11 июня 2020 12:10
Другие вице-мэры нашего города от него не отличаются.
Аноним, 11 июня 2020 21:47
Словоблудливый Вы наш Только из уважения к Вам выйду
Ёла, 11 июня 2020 12:05
НВР: конечно, выйдем.
После разрешения прогулок я вообще не понимаю, о какой самоизоляции речь? По каким признакам они предполагают определять, когда человек вышел на разрешенную прогулку, а когда "шатается бесцельно"? Шиза косит наши ряды...
Аноним, 11 июня 2020 12:07
"Издевательство"-по-другому не скажешь.
Аноним, 11 июня 2020 12:24
Совет Захарову:сиди дома.
Аноним, 11 июня 2020 12:39
И ещё совет: продизинфецируйся и одень маску. А то мало ли... Как мы будем жить без твоих советов.
Аноним, 11 июня 2020 21:50
А то чихнут ненароком Covidom прямо в светлое чело Негоже это Не по Христиански
Аноним, 11 июня 2020 22:58
Спи дома
Аноним, 11 июня 2020 15:13
Завтра, 12 июня, в День России полиция и дежурный от мэрии Бердска выйдут с рейдом на улицы Бердска. ... Сидите дома, — прокомментировал заместитель главы администрации Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров
==========================================
это расея, детка! какая страна, такие и праздники
Олеся, 11 июня 2020 15:29
Сиди сам дома, Захаров! И на улице маски не нужны...
Аноним, 11 июня 2020 16:28
Вообще-то разрешены прогулки и занятия спортом на улице. Толпы не разрешены. Так что чего проверять-то собрались? Ну разве что магазины.
Аноним, 11 июня 2020 16:46
"Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите". Цитата из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" 1973 года выпуска, а как подходит под наши реалии.
Boeing 777-300ER, 11 июня 2020 17:06
Ребята, не обращайте на него внимания. Что самое главное для любого чиновника? Это создавать видимость работы и ни за что не отвечать. Вот этим самым Захаров и занимается. Гулял и буду гулять и онм не не указ. Намордник, ладно, фиг с ним. Одеваю чисто для вида.
Аноним, 11 июня 2020 17:48
О деревянном макинтоше слышали, наверное. Так вот, его надевают. И уже не чисто для вида.
виктор, 11 июня 2020 18:09
Не трогайте Захарова его готовят в МЭРЫ.
Аноним, 11 июня 2020 21:56
Долгие лета Хвала Всевышнему Хаве нагила Пресвятой Отец защити Захарова. Отца нашего Спасителя и Правителя всея Бердичева острога от злых языков
Аноним, 11 июня 2020 18:10
Похоже митингов испугались. Случайного пожизненного лидера не пойми кого уже даже в бункере несколько армий охраняют. И всё равно боится.
Аноним, 11 июня 2020 19:35
Да, теперь из принципа пойду.
Аноним, 11 июня 2020 20:09
Да!!!!!
Аноним, 11 июня 2020 22:06
Видал я в макинтоше деревянном власть центральную и местную Пойду подышу свежим воздухом пока не арестовали
Николай, 12 июня 2020 00:54
В Германии на улицах маски и перчатки не носят. Немецкие учёные решили, что это вредно. Масочноперчаточный режим строго только в помещениях с массовым пребыванием людей. В настоящее время разрешили общепит, но при этом все перемещения по помещению в маске (за столом разрешается маски снимать, при этом между столиками дистанция).
Аноним, 12 июня 2020 02:10
Это значит, что он знает о реальном положении ковидных дел, больше, чем мы?
Ириска, 12 июня 2020 11:14
Да пусть уж определится, то "сидите дома", то " давайте день города отмечать". Наводит на странные мысли...
Аноним, 12 июня 2020 12:22
Живите пока живется,ешьте пока можете, отдыхайте и радуйтесь жизни,а смерть придет -умирать будем. Всем ЗДОРОВЬЯ и удач в жизни,а что нам немцы??? Что РУССКОМУ хорошо,а немцу не пережить или что НЕМЦУ хорошо- РУССКОМУ не дожить до этого.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Третьего 14-летнего насильника и убийцу 12-летней девочки задержал СК в Красноярском крае
14:30 12-06-2020
Третьего 14-летнего насильника и убийцу 12-летней девочки задержал СК в Красноярском крае
"Вау, ты - красотка!": 5 летних платьев, которые идут абсолютно всем
14:14 12-06-2020
БердскЗапретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление 121
14:03 12-06-2020
Запретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление
БердскПроверила названную источником заражения COVID-19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей Бердска
14:03 12-06-2020
Проверила названную источником заражения COVID-19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей Бердска
БердскТри женщины 39, 42 и 48 лет + двое мужчин 44 и 50 лет новые зараженные COVID-19 в Бердске за сутки на 12 июня 2
14:02 12-06-2020
Три женщины 39, 42 и 48 лет + двое мужчин 44 и 50 лет новые зараженные COVID-19 в Бердске за сутки на 12 июня
Как перекроют 20 и 24 июня из-за Парада Победы улицы в Новосибирске? Смотри карту
14:00 12-06-2020
Как перекроют 20 и 24 июня из-за Парада Победы улицы в Новосибирске? Смотри карту
Бердск"На меня наденут наручники?": После одиночного пикета против свалки под Бердском полиция выписала протокол активистке Натальи Слесаревой. Смотрите видео 1
13:59 12-06-2020
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
13:50 12-06-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
БердскПроверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска 28
13:50 12-06-2020
Проверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска
БердскКупался в луже 5-летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН 20
13:47 12-06-2020
Купался в луже 5-летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН