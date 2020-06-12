12.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Подожженного 7-летнего сына заберет после выписки из больницы психически больная мать из приюта Бердска

13:45 12.06.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда. Бердск
3 0

Сегодня ребенок находится в социальном центре города. Мальчик пойдет в школу 1 сентября.

Подожженного 7 летнего сына заберет после выписки из больницы психически больная мать из приюта Бердска
В Центре «Юнона» всегда помогут и детям, и их матерям

24 апреля в 14.45 в дежурную часть Отдела МВД России по городу Бердску поступило сообщение о том, что в квартире пятиэтажного дома на улице Островского 47-летняя женщина, страдающая психическим заболеванием, неадекватно ведет себя и угрожает поджечь квартиру, где проживает вместе с мужем и малолетним сыном.

Для проверки информации на место срочно выехали сотрудники полиции и МЧС. На просьбу участкового уполномоченного Отдела МВД России по городу Бердску лейтенанта полиции Дениса Тайдарова открыть дверь хозяйка ответила отказом и выразила намерение поджечь квартиру, в которой вместе с ней находились 72-летний муж и 7-летний сын. Через некоторое время из-под двери пошел дым. Сотрудники МЧС взломали дверь, после чего полицейский вместе с пожарными проник внутрь квартиры. Пока спасатели тушили горевшие на кухне вещи, Денис Тайдаров нашел спрятавшего в ванной комнате ребенка и вывел его вместе с родителями в безопасное место.

После ликвидации возгорания женщину, устроившую пожар, направили в лечебное учреждение, а ребенка передали сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетним Отдела МВД России по городу Бердску, которые временно поместили его в детский социальный центр, сообщили в пресс-службе главка МВД по Новосибирской области.

— Мальчик чувствует себя хорошо. Мама его заберет после выписки из стационара. В сентябре ребенок должен пойти в 1 класс, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор центра социальной помощи семьи и детям»Юнона»Татьяна Качан 11 июня.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Слышали подобные истории?

Аноним, 12 июня 2020 11:23
А разве маму не надо в тюрьму за совершение преступления общественно опасным способом. Был бы газ в дома - разнесло бы полквартала.
Аноним, 12 июня 2020 11:28
НВР:
Была же статью, как психически больной подросток изнасиловал и убил ребенка и ничего ему за это не было. Жжем повторения?
Аноним, 12 июня 2020 11:29
А поджог и угроза убийством - это не терроризм? Должны были ликвидировать при штурме.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Третьего 14-летнего насильника и убийцу 12-летней девочки задержал СК в Красноярском крае
14:30 12-06-2020
Третьего 14-летнего насильника и убийцу 12-летней девочки задержал СК в Красноярском крае
"Вау, ты - красотка!": 5 летних платьев, которые идут абсолютно всем
14:14 12-06-2020
БердскЗапретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление 121
14:03 12-06-2020
Запретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление
БердскПроверила названную источником заражения COVID-19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей Бердска
14:03 12-06-2020
Проверила названную источником заражения COVID-19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей Бердска
БердскТри женщины 39, 42 и 48 лет + двое мужчин 44 и 50 лет новые зараженные COVID-19 в Бердске за сутки на 12 июня 2
14:02 12-06-2020
Три женщины 39, 42 и 48 лет + двое мужчин 44 и 50 лет новые зараженные COVID-19 в Бердске за сутки на 12 июня
Как перекроют 20 и 24 июня из-за Парада Победы улицы в Новосибирске? Смотри карту
14:00 12-06-2020
Как перекроют 20 и 24 июня из-за Парада Победы улицы в Новосибирске? Смотри карту
Бердск"На меня наденут наручники?": После одиночного пикета против свалки под Бердском полиция выписала протокол активистке Натальи Слесаревой. Смотрите видео 1
13:59 12-06-2020
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
13:50 12-06-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
БердскПроверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска 28
13:50 12-06-2020
Проверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска
БердскКупался в луже 5-летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН 20
13:47 12-06-2020
Купался в луже 5-летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН