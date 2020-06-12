Подожженного 7-летнего сына заберет после выписки из больницы психически больная мать из приюта Бердска

В Центре «Юнона» всегда помогут и детям, и их матерям



24 апреля в 14.45 в дежурную часть Отдела МВД России по городу Бердску поступило сообщение о том, что в квартире пятиэтажного дома на улице Островского 47-летняя женщина, страдающая психическим заболеванием, неадекватно ведет себя и угрожает поджечь квартиру, где проживает вместе с мужем и малолетним сыном.

Для проверки информации на место срочно выехали сотрудники полиции и МЧС. На просьбу участкового уполномоченного Отдела МВД России по городу Бердску лейтенанта полиции Дениса Тайдарова открыть дверь хозяйка ответила отказом и выразила намерение поджечь квартиру, в которой вместе с ней находились 72-летний муж и 7-летний сын. Через некоторое время из-под двери пошел дым. Сотрудники МЧС взломали дверь, после чего полицейский вместе с пожарными проник внутрь квартиры. Пока спасатели тушили горевшие на кухне вещи, Денис Тайдаров нашел спрятавшего в ванной комнате ребенка и вывел его вместе с родителями в безопасное место.

После ликвидации возгорания женщину, устроившую пожар, направили в лечебное учреждение, а ребенка передали сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетним Отдела МВД России по городу Бердску, которые временно поместили его в детский социальный центр, сообщили в пресс-службе главка МВД по Новосибирской области.

— Мальчик чувствует себя хорошо. Мама его заберет после выписки из стационара. В сентябре ребенок должен пойти в 1 класс, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор центра социальной помощи семьи и детям»Юнона»Татьяна Качан 11 июня.