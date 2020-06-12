Купался в луже 5-летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН

О купающемся в луже 5-летнем ребенке редакции сообщили читатели «Курьер. Среда. Бердск». Инцидент произошел в первой половине дня 10 июня. Обеспокоенные данным фактом соседи вызвали полицию.
— Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции Бердска, мать уже забрала ребенка домой. С мамой переговорили. Материалами проверки занимается ПДН, — подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 июня, в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.
Да, по тонкому льду бегали больших луж, глубина см 30-50 и проваливались. Нормально. Что сейчас за бред.
И такое впечатление, что эти соседи больше беспокоились не о ребёнке, а просто они хотели "насолить" родителям этого ребёнка. Все дети любят поиграть в воде, даже если это лужа. Кстати, у нас в Новосибирске на плрщади Ленина есть фонтан. Там каждое лето купаются и дети, и взрослые, особенно когда жарко. И я ни разу не видела, чтобы полиция кого-то выгоняла из фонтана.
Мы в детстве купались и в луже, и в пыли, родители конечно ругались потом, но это было такое счастье!!
В детстве носились по лужам ,пускали кораблик,строили запруды.Я не понимаю почему ребенку не дали поиграть,что в этом страшное
Что за бред, дети должны иметь право и в луже купаться, и по деревьям лазить. Я в детстве с дерева упала, получила тяжелое сотрясение, но почему-то соседские бабуси сочувствовали, а не бежали жаловаться на маму. Люди, вы крышей поехали.
Да
Дв
Естественно