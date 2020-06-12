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Купался в луже 5-летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН

13:47 12.06.2020 Фото: pixabay
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Соседи сообщили о случившемся полицейским.

Купался в луже 5 летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН
Инцидент произошёл 10 июня

О купающемся в луже 5-летнем ребенке редакции сообщили читатели «Курьер. Среда. Бердск». Инцидент произошел в первой половине дня 10 июня. Обеспокоенные данным фактом соседи вызвали полицию.

— Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции Бердска, мать уже забрала ребенка домой. С мамой переговорили. Материалами проверки занимается ПДН, — подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 июня, в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

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От редакции

Вы купались в луже?

Гостья, 11 июня 2020 14:57
Оказывается мне с соседями нереально повезло! Я сыну разрешала и в луже купаться, и по деревьям лазить и, главное, бегать! И вырос здоровеньким двухметровым крепышом)))
Аноним, 11 июня 2020 15:03
Мы в детстве бегали по лужам босиком(это 1965-1970). А сейчас лужа лужи рознь. Это может быть провал теплотрассы, канализации и глубина ямки такая, что ребенок может утонуть.
ТД, 11 июня 2020 15:24
Купалась. А таких "добреньких" соседей в то время не было, да и милиция занималась более серьезными делами. Все решалось просто если родители дома загоняли домой, если на работе то настоящие соседи быстренько приводили нас в порядок.
Аноним, 11 июня 2020 16:40
Что значит купался в луже? Если, как на фото, то это нормально. У нас в детстве цыпки на руках были от этих луж. Дети любят воду. Где у нас в городе набережные, фонтаны? Остаются только лужи. Игра в воде вызывает у детей восторг. Ну и соседи пошли.И полиция из-за таких пустяков приезжает.
Елена, 11 июня 2020 18:15
Вот бред! Все детство помню как ВСЕ дети купались в лужах и добрые люди говорили "Не лезте в грязную лужу - цыпки выскочат" и на этом ВСЁ.
Аноним, 11 июня 2020 21:34
мы в детстве тоже купались ниче живые.на алкашей не вызывают .трусят.а тут надоже.бредовая россия.шоу на шоу.клоуны одни.позор!!!!.пусть купается детство есть детство.
Андрей, 11 июня 2020 23:32
Видимо одинокие эти соседи,очень жаль что им видимо не хватает человеческого внимания,вот и злятся.
Sov, 12 июня 2020 00:10
А мы в фонтане в детстве купались, прям по-настоящему, залезали, играли в крокодильчиков, обливались. А когда дожди - бегали по лужам. Сандали лучше было снимать, что бы не покорежились от воды:) А весной ручьи, кораблики (чаще просто спички), домой приходили - вода с одежды текла.
Аноним, 12 июня 2020 07:35
Без сандалей опасно, был случай в детстве - бегали босиком по лужам, а там лежали осколки от бутылки, ну и напоролся на них, подошву разрезал, пришлось в больницу ковылять.
Наталья Юрьевна, 12 июня 2020 00:57
Не мешало бы обратить внимание на таких соседей!
Аноним, 12 июня 2020 08:20
НВР:
Да, по тонкому льду бегали больших луж, глубина см 30-50 и проваливались. Нормально. Что сейчас за бред.
Аноним, 12 июня 2020 09:12
Семья судя по всему нормальная, в статье же не написано, что ребёнок из неблагополучной семьи или из семьи, где родители пьющие. А вот соседи какие-то неадекватные или озлобленные. Если их очень сильно беспокоила эта ситуация, то в первую очередь нужно было родителям сообщить, и не беспокоить полицию по всяким мелочам.
И такое впечатление, что эти соседи больше беспокоились не о ребёнке, а просто они хотели "насолить" родителям этого ребёнка. Все дети любят поиграть в воде, даже если это лужа. Кстати, у нас в Новосибирске на плрщади Ленина есть фонтан. Там каждое лето купаются и дети, и взрослые, особенно когда жарко. И я ни разу не видела, чтобы полиция кого-то выгоняла из фонтана.
Аноним, 12 июня 2020 09:48
Мы жили на ленина 52.После дождей там была знатная лужа и почему то вода всегда теплая.Купались в ней в прямом смысли этого слова.Напротив была милиция,сотрудники бесконечно ходили и смеялись над нами.А еще напротив был парк,где весной ходили меряли лужи и катались на плотах.Набирали полные сапоги воды,выливали и тут же ,около костра сушились.И это все под окнами милиции и никто ни к каким родителям не ходил и никто не вызывал милицию Как то все было добрее
Аноним, 12 июня 2020 10:27
НВР:
Мы в детстве купались и в луже, и в пыли, родители конечно ругались потом, но это было такое счастье!!
Аноним, 12 июня 2020 10:29
вот так и познается мир,купание в фонтане,бегали по лужам и вода была теплая ??? нет это мы были дети и море нам было по колено. Закалялись и не болели. Прибежишь домой вечером грязный ,но довольный. Искупаешься и чай горячий с медом и ни какой заразы и ни каких таблеток и не знали. А если вдруг температура -на ночь чеснок на половину с медом,ложку столовую и под одеяло. Утром как огурчик,готов к новым приключением.
Аноним, 12 июня 2020 10:30
НВР:
В детстве носились по лужам ,пускали кораблик,строили запруды.Я не понимаю почему ребенку не дали поиграть,что в этом страшное
Olga, 12 июня 2020 11:33
НВР:
Что за бред, дети должны иметь право и в луже купаться, и по деревьям лазить. Я в детстве с дерева упала, получила тяжелое сотрясение, но почему-то соседские бабуси сочувствовали, а не бежали жаловаться на маму. Люди, вы крышей поехали.
Аноним, 12 июня 2020 11:57
НВР:
Да
Аноним, 12 июня 2020 13:02
НВР:
Дв
Аноним, 12 июня 2020 13:41
НВР:
Естественно

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