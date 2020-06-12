Купался в луже 5-летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН

Инцидент произошёл 10 июня

О купающемся в луже 5-летнем ребенке редакции сообщили читатели «Курьер. Среда. Бердск». Инцидент произошел в первой половине дня 10 июня. Обеспокоенные данным фактом соседи вызвали полицию.

— Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции Бердска, мать уже забрала ребенка домой. С мамой переговорили. Материалами проверки занимается ПДН, — подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 июня, в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.