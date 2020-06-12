«Зачем так жить? Но если умру, не буду видеть, как растет мой внук»: без рук и ног осталась после страшной аварии ведущая Лариса Дорожкина из Бердска

Магистру международной академии ведущих в сентябре 2019 года попала в аварию. Сейчас у бердчанки не работают ни руки, ни ноги. Ее кормят с ложки, а сын раз в неделю на руках выносит на улицу. Сибирячка получает пенсию 18 000 рублей в месяц и мечтает о подъемнике.

Лариса Дорожкина за 27 лет провела тысячи свадеб и корпоративов

Имя Ларисы Дорожкиной известно не только жителям Бердска, но и Новосибирска. Именно к ней — магистру международной академии ведущих — хотели попасть молодожены, чтобы свадьба была незабываемой. Родители звонили, чтобы она устроила фееричный праздник. Жительница Бердска за 27 лет провела тысячи дней рождения, свадеб, корпоративов.

Сейчас она прикована к постели, полностью обездвижена. Но, несмотря на это, проводит мастер-классы и мечтает взять на ручки единственного внука. Она, шутя, говорит, что здорова, просто ноги не помнят, как ходить.

27 назад Лариса, из-за маленькой зарплаты воспитателя детского сада, взяла лист бумаги, нарезала и написала объявление о том, что «Дед Мороз и Снегурочка проведут незабываемый праздник». Около ТЮЗа всем, кто выходил из детского спектакля, раздавала бумажки. В детском саду взяла костюмы сказочных персонажей и пошла по домам. Так она стала ведущей. Стала шить костюмы, делать программы, записывала музыку на кассеты. В то время жила в общежитии и опробовала на своих соседях.

За первую свадьбу заработала 1000 рублей, это в 10 раз больше зарплаты за месяц. Бердчанка поняла, что на этом можно зарабатывать. Магистр международной академии ведущих купила квартиру сначала в Бердске, осенью 2020 года переехала в Новосибирск.

Самое великое горе для Ларисы Дорожкиной что она внука не может взять на руки

Господи! Зачем так жить?

Она в одиночку вырастила троих сыновей. Но однажды… Она помнит этот страшный день до мелочей, как будто это случилось вчера. 3 сентября 2019 года поехала к сестре в гости в Топки, Кемеровской области. Не стала долго ждать автобуса, воспользовавшись услугами частника. Под Юргой водитель вылетел на встречку … машина восемь раз перевернулась. Множественные переломы.

— Очнулась в реанимации. У меня не было как в кино: что я? Где я? Что со мной? Я четко понимала, что парализована. Что у меня стоит трубка, я не могу говорить, не могу глотать. Меня кормят через трубку. Мысли были разные. Первое: Господи! Зачем так жить? Но если я умру, я не буду видеть, как растет мой внук. Я подумала, пусть я буду лежать, как овощ, только глаза работают, но хотя бы я буду его видеть, — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» героиня рубрики «Профессионалы XXI века» Лариса Дорожкина.

Месяц бердчанка провела в реанимации. Месяц в нейрохирургии, месяц в реабилитационном центре. Трахеостому убрали через 3 месяца.

— Я три месяца молчала. Это было жестко. Я такой говорун. Сначала было очень тяжело, и сейчас бывают мгновения. В 2020 году была в реабилитационном центре, как раз в то время когда шла декада инвалидов. Заехала девочка в палату и говорит: «сегодня мой профессиональный праздник — день инвалида». Мы поржали с девчонками в палате, а меня потом просто накрыло. Год назад в Бердске я проводила благотворительный концерт — мероприятие для инвалидов вместо Гоши Куценко, — плача в трубку, призналась горожанка.

150 тысяч рублей в месяц на реабилитацию

Сейчас у бердчанки не работают ни руки, ни ноги. Ее кормят с ложки, а сын раз в неделю на руках выносит на улицу.



— Бывает депрессия, бывают слезы. Самое великое горе, что я внука не могу взять на руки. Он растет, рядом ползает, я а не могу его к себе прижать. Остальное все будет! Да и его возьму, со временем. Сейчас моему солнышку — Артемке 9 месяцев, — плача, высказалась горожанка.

Она очень любит жизнь. Жажда жизни для нее превыше всего. Постоянные занятия, физкультура — это тяжело. Через слезы. Злость. Она себе говорит: «за меня это никто не сделает. Если я хочу встать, то обязана это сделать. Обязана каждый день заниматься, каждый день работать. Если я не буду работать, у меня не будет денег на реабилитацию». Она пишет посты и по ватсапу комментарии невестам. Вчера на мастер-классе заработала ни много ни мало 10 000 рублей. Этой суммы хватит на два дня реабилитации. В месяц уходит 150 тысяч рублей. Это при самом минимальном комплексе всего того, что ей необходимо.

— Сейчас нет постоянного дохода. Помогают люди. Не бывает дня, чтобы не пришли деньги на карту. В трудной ситуации не надо падать духом. Надеяться только на себя, верить в Бога и просить помощи. Как говорит мой реабилитолог: «Господь тебя любит, и он дает добро руками людей», — сказала наша героиня.



До аварии купила новую квартиру в Новосибирске. Обои привез завод «Элизиум». Люди принесли все: стенку, кровать, кресло, холодильник.

— Без людей я бы не справилась. Без всеобщей любви я бы не выдержала. Утро начинается с того, что я вхожу в интернет и читаю, что люди ждут, когда я вернусь к ним на праздники и просто в гости.

Дети шлют рисунки. Пишут письма. Один мальчик написал: «Тетя Лариса поскорее бы зажили ваши косточки». Когда-то делала я приятное, сейчас мне это возвращается, — улыбаясь, говорит Лариса.

Один мальчик написал: «Тетя Лариса поскорее бы зажили ваши косточки».

Сын носит на руках. В магазин попасть — проблема

Ведущая праздников настроена оптимистично. Карантин не может быть вечно, а пока коллеги из ивент-индустрии занимаются частным извозом, доставкой продуктов, кто-то шьет чехлы. Выживают, как могут. У кого были денежные подушки, они закончились.

— Очень люблю и скучаю по Бердску. Я люблю Бердск, и Бердск любит меня. Много теплого, светлого в моей жизни началось в Бердске. Сейчас живу в Новосибирске, но в душе остаюсь бердчанкой, за то, что он зеленый, спокойный, все друг друга знают. Я очень люблю «Крону», летнее кафе в «Лисьей норе» и пристань, — рассказывает бердчанка.



Она очень любит гулять, но самое большое, что себе может позволить: подышать свежим воздухом около подъезда на коляске или выехать на дачу к друзьям. А там наслаждается природой, сидя в шезлонге целыми днями.

— У нас ничего не приспособлено для шляпочников. Высокие поребрики, не войти, не выйти из подъезда. Чтобы мне попасть в лифт, нужно пройти пять ступенек. Сын носит на руках. В магазин попасть — проблема, — сокрушается Лариса.

Сибирячка получает пенсию 18 000 рублей в месяц и мечтает о подъемнике, который не положен от государства. Чтобы мама могла подцепить, нажать на кнопочку, поднять, пересадить в коляску. Она бы тогда по дому передвигалась, а так просто лежит на кровати и ждет выходных, когда придет сын.



В Греции ставили свечу в человеческий рост

Лариса давала интервью по телефону 9 июня в международный день друзей. Именно люди помогли ей в трудную минуту.



— Друг, как супруг, всегда рядом и в горе, и в радости. Это моя любимая мама, сестра, дети. У меня друзей много в разных концах света. Мне кажется, в любом городе у меня есть друзья. Я благодарна Господу, что он мне подарил возможность иметь столько друзей. Это великое счастье. Однажды мои друзья устроили флешмоб. Каждый в своем городе в своей стране ходил в храм, и зажигал свечи за мое здоровье. Огня на земле было столько зажженного, что Господь не имел права не увидеть этот свет. В Греции ставили свечу в мой рост. Сегодня утром проснулась, а мне пришли денежки из Салехарда от моего друга. Мне одна женщина откуда-то с юга, не знаю откуда, заказала доставку бадов. Меня действительно очень любит Бог, что помогает мне, — резюмировала Лариса Дорожкина.