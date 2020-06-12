Три женщины 39, 42 и 48 лет + двое мужчин 44 и 50 лет новые зараженные COVID-19 в Бердске за сутки на 12 июня

Каждый день в Бердске появляются зараженные коронавирусом

Сегодня, 12 июня, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно о 5 новых случаях заражения коронавирусом. Это — 3 женщины 42, 48 и 39 лет. А также мужчины 44 и 50 лет. Контактные лица установлены. Итого по Бердску 80 зараженных коронавирусом. Напомним, ограничительные меры в Новосибирской области продлены до 30 июня. Однако, губернатор региона Андрей Травников, возможно, откроет летние веранды кафе и ресторанов уже на следующей неделе. Каждый день в Новосибирской области выявляют зараженных COVID-19 более 100 человек.

По данным оперативного штаба на 12 июня в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 123 жителя города, из них 40 детей. По Постановлению Роспотребнадзора 119 человек. Самообратившихся граждан 4. 33 пациента выписаны.