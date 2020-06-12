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Три женщины 39, 42 и 48 лет + двое мужчин 44 и 50 лет новые зараженные COVID-19 в Бердске за сутки на 12 июня

14:02 12.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Контактные лица установлены. Итого в городе 80 зараженных коронавирусом.

Три женщины 39, 42 и 48 лет + двое мужчин 44 и 50 лет новые зараженные COVID 19 в Бердске за сутки на 12 июня
Каждый день в Бердске появляются зараженные коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Три женщины 39, 42 и 48 лет + двое мужчин 44 и 50 лет новые зараженные COVID 19 в Бердске за сутки на 12 июня

Проверила названную источником заражения COVID-19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей БердскаТри женщины 39, 42 и 48 лет + двое мужчин 44 и 50 лет новые зараженные COVID-19 в Бердске за сутки на 12 июняЕщё 1533 новостей

Сегодня, 12 июня, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно о 5 новых случаях заражения коронавирусом. Это — 3 женщины 42, 48 и 39 лет. А также мужчины 44 и 50 лет. Контактные лица установлены. Итого по Бердску 80 зараженных коронавирусом. Напомним, ограничительные меры в Новосибирской области продлены до 30 июня. Однако, губернатор региона Андрей Травников, возможно, откроет летние веранды кафе и ресторанов уже на следующей неделе. Каждый день в Новосибирской области выявляют зараженных COVID-19 более 100 человек.

По данным оперативного штаба на 12 июня в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 123 жителя города, из них 40 детей. По Постановлению Роспотребнадзора 119 человек. Самообратившихся граждан 4. 33 пациента выписаны.

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От редакции

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Аноним, 12 июня 2020 11:47
Бог его знает??? Денег нет что бы узнать. Медицина у нас бесплатная только на бумаге. Анализ сдать- выложи кругленькую сумму,а с чего??? Ношу маску,что бы от людей не заразится и сижу в основном дома. Пенсионерка,в магазин за хлебом и солью хожу .Вода дома есть. В войну люди и этого не имели ,а выжили.Ели лебеду и ягоды,а у нас сейчас сезон ЛЕТО. Витамины .
Рома, 12 июня 2020 13:11
не открою тайны если скажу , что даже у контактировавших никто анализ не берет

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