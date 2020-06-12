Как перекроют 20 и 24 июня из-за Парада Победы улицы в Новосибирске? Смотри карту

20 июня перекрытия улиц начнутся в 7.30 и продлятся до 14.30. 24 июня перекрытия начнутся в 7.00 и продлятся до 14.00.

Схема перекрытия улиц в Новосибирске 20 и 24 июня

Несмотря на то, что Парад Победы 24 июня пройдет без зрителей, центр города перекроют как и в предыдущие годы во время празднований 9 мая. Перекрытия коснутся центральной части города 20 июня во время генеральной репетиции парада и 24 июня, непосредственно во время проведения самого Парада Победы. 20 июня перекрытия улиц начнутся в 7.30 и продлятся до 14.30. 24 июня перекрытия начнутся в 7.00 и продлятся до 14.00. Раннее закрытие движения связано с необходимостью проведения санобработки – площадь Ленина продезинфицируют до и после Парада. Водителей просят отнестись с пониманием и искать альтернативные пути проезда.

Схема перекрытия улиц в Новосибирске 20 и 24 июня:

Красный проспект от площади инженера Будагова (парк Городское начало) до пересечения с Гоголя (метро «Красный проспект).

Улица Кирова от пересечения с улицей Восход до улицы Шевченко (Заксобрание)

Октябрьская магистраль от пересечения с Коммунистической до Красного проспекта

Максима Горького от Советской до Красного проспекта

Октябрьская от Серебренниковской до Красного проспекта

Орджоникидзе от Каменской до Советской

Ядринцевская от Каменской до Красного проспекта

Романова от Мичурина до Красного проспекта

Фрунзе от Мичурина до Красного проспекта

Источник: vn.ru