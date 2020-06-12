За 74 дня фонд «Корона не пройдет» помог 41 семье в Бердске. Есть те, у кого нет денег на еду

Средства благотворителей закончились. Но список нуждающихся, которым не на что покупать продукты, не иссякает. Старики, одинокие мамы, многодетные семьи ждут нашего с вами участия. Узнайте, как помочь!

Вадим Назимов покупает и развозит продуктовые наборы тем бердчанам, кому очень тяжко

На 12 июня фонд «Корона не пройдет» помог 35 семьям. Акция по доставке продуктов нуждающимся, напомним, началась 1 апреля. В ближайшие день-два волонтер Вадим Назимов привезет продуктовые наборы еще шести бердским семьям, которым реально тяжело, у которых не хватает средств на еду в связи с самоизоляцией из-за коронавируса.

За последнюю неделю волонтер побывал по двум адресам — у старенькой женщины старше 80 лет и у молодой мамы с маленьким ребенком. Уже распланированы поездки на ближайшие выходные.

— Мы заказали продукты, сегодня поедем выкупать и тогда запланируем, кому развозить, — рассказал 12 июня Вадим Назимов, ответив, что подавляющее большинство с благодарностью воспринимают помощь, лишь одна женщина «фыркала», получая бесплатную помощь. — Мы берем продукты по оптовым ценам. В продуктовый набор входит и мясо, и сгущенное молоко, и сахар, и мука, и масло, и макаронные изделия нескольких видов, и сладости, и другое.

По его словам, сейчас один набор уже готов для отправки нуждающимся. И в остатке денег на 12 июня 5706 рублей 60 копеек. Это хватит на закупку еще 5 продуктовых наборов.

— То есть сегодня, в субботу и воскресенье я смогу развести помощь от бердчан шести семьям. Но желающих получить набор гораздо больше, — подчеркнул волонтер.

Привозя продукты, он всегда объясняет, что это помощь от жителей Бердска, «Курьер. Среда. Бердск» и фонда «Корона не пройдет», которые не остались равнодушными к чужой беде. Но поступления от благотворителей уже заканчиваются, а нуждающиеся в нашей помощи старики, многодетные семьи, одинокие матери, инвалиды, которым, порой нечего есть, ждут.

Обращение от главного редактора Галины Коморниковой:

— Дорогие читатели, мы понимаем, что всем сегодня очень тяжело. Но всегда есть те, кому еще тяжелее. Например, я на днях читала в какой ужасающей ситуации сейчас находятся журналисты Таджикистана, когда ты идешь на репортаж — а у тебя нет просто копеечной маски. При этом власть скрывает, что в больницах тысячи заболевших. Идет сбор для семей журналистов. Я не могу остаться в стороне. Потому что это общая беда, потому что я знаю многих коллег из Душанбе.

Горожане, уже наши родные, пока еще нуждаются в вашей поддержке. Прошу помощь хоть по 50, хоть по 100 рублей. Пока еще пандемия продолжается. Вам зачтется в карму, знаю, что сайт читают и многие бизнесмены. Да, и вам тяжко. Но у вас запас прочности (моральной!) больше, чем у стариков. Помогите тем, кому совсем тяжко. Мне кажется, что мы еще не дошли до точки, когда помогать не можем. Спасибо всем, кто помог и кто не помог. Храни вас бог. И будьте здоровы.

Сейчас на 10.30 12 июня у нас фонде — 0 рублей. Деньги в сумме 3000 рублей я отправила Вадиму. В предстоящие выходные несколько семей ждут помощь.

Поступления на 12 июня 2020 года.

500 рублей пришли от Натальи Юрьевны. Спасибо!

2000 рублей пришли от Галины Николаевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Натальи Петровны. Спасибо!

300 рублей пришли от Ирины Геннадьевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Натальи Андреевны. Спасибо!

200 рублей пришли от Марины Владимировны. Спасибо!

500 рублей пришли от Ольги Анатольевны. Спасибо!

История помощи

Просим помочь тем, кому нечего есть в эпоху коронавируса.

Такую продуктовую помощь получают бердчане, оказавшиеся в трудной ситуации

Напомним, главный редактор «Курьер.Среда. Бердск» Галина Коморникова и волонтер Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске. Был создан «фонд» «Корона не пройдет», жители присылали деньги в помощь нуждающимся.

Приглашаем вас помочь тем, кто оказался сегодня в сложной ситуации.

Вадим зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov), его знают многие жители города. Он начал помогать людям с объявлением самоизоляции от коронавируса — с начала апреля. В основном привозит покупки тем людям, которые находятся на карантине после приезда из-за рубежа и столицы, также пожилым людям и одиноким матерям с детьми. Когда Вадим стал помогать людям, к нему стали обращаться с просьбами купить продукты и лекарства за его счет. Люди находись в сложном положении. В ответ на рассказ Вадима Назимова о том, что некоторые горожане в очень бедственном положении, главный редактор «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова предложила объявить совместный сбор под свою ответственность и ответственность Вадима Назимова. За перечисления средств и все покупки на эти деньги ниже предоставлен отчет и благодарность.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора. Эту карты мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

Напишите, если не сложно, назначение платежа — Корона не пройдет!

Обращение Вадима Назимова с предложением оказать помощь:

Добрый день, читатели сайт «Курьер. Среда. Бердск»!

Меня зовут Вадим Назимов, в Бердске многие меня знают, я — волонтёр, зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov)

В период с 01.04.2020г. оказываю помощь по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости в Бердске людям, которые реально в этом нуждаются: пожилым, инвалидам и одиноким матерям с маленькими детьми.

Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939.

Перечень продуктов, которые нужны, можно написать в Ватсап или смс.

Доставка до квартиры или дома будет бесплатной.



Для покупки перечисление денег можно направить на счёт Сберкарты, которая привязана к номеру моего телефона.Закупать продукты смогу:— только после поступления денежных средств на карту и получения перечня,— или в Быстрономе (ТЦ «Астор» Бердск), или в Продсибе, по действующим у в этих магазинах ценам.

Примечание:

— не могу разъезжать по магазинам и выбирать товары, где цены дешевле. Поэтому буду покупать по списку только в Быстрономе, или только в Продсибе. Комбинировать эти магазины времени и возможности нет!

— алкоголь или табачные изделия покупать не буду по принципиальным убеждениям.

— время покупки товаров и их доставки после 18-ти до 21-го часа.



— если кому-нибудь не успею в этот день закупить продукты, переносите на завтра.— прошу встретить у подъезда или у дома.— вес покупки не более 10 килограмм.Порядок покупки:1. Выбирайте продукты на сайтах магазинов (прошу это не считать рекламой, это только для моего удобства):— www.быстроном.рф— http://24.prodsib.com/2. Считайте сумму по списку, обязательно включите в сумму пакет для доставки товара.3. Позвоните мне по номеру телефона +79138915939, согласуйте возможность покупки для вас товаров.4. Только после согласования со мной возможности доставки, перечень и сумму продуктов, перечисляйте деньги на карту.5. Если перечислите деньги без согласования, то порядок возврата этих средств описан ниже.6. Если перечислите деньги, а цены в магазине не будут соответствовать ценам, указанным на сайте, то буду выяснять как скорректировать заказ.При передаче продуктов, предоставляю чек. Копию чека оставляю у себя. Отчёт о покупке продуктов для вас будет размещён моём на сайте во Вконтакте Vadim Nazimov.

ВАЖНО:

— Если кто-то по ошибке перечислит деньги на мою карту, то возврат будет исключительно на ту карту, с которой пришли деньги (за вычетом комиссии на перевод в другой банк)!

— По номеру телефона или на другой номер, или другую карту возвращать не буду (деньги будут находиться на счёте до предъявления мне необходимого номера карты для возврата). По окончании апреля 2020 года невыясненные деньги будут возвращены на депозит в банк.



В своей честности я уверен.С уважением, Назимов В.И.

Если вам нужна помощь: вы сидите на карантине, вам нечем кормить детей, не на что купить лекарства — позвоните и мы вам поможем +79138915939, Вадим Назимов.

Спасибо всем, кто помог!

1500 рублей пришли от Наталья Петровны! Спасибо!

Деньги пришли от Натальи Юрьевны. 3000 рублей. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Артема Георгиевича. Спасибо!

Поступило 150 рублей. От Натальи Александровны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. Алины Хасаналиевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 200 рублей. Ирины Владимировны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 600 рублей от Ольги Алексеевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Елены Александровны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Сергея Николаевича. Спасибо!

Поступило 100 рублей от Людмилы Николаевны. Спасибо!

Поступило 2000 рублей от Натальи Викторовны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Ларисы Владимировны. Спасибо!

За 13 -14 мая на карточку пришли деньги — на 22.00. — 12 100 рублей. От:

Поступило 1000 рублей от Егора Владимировича. Спасибо!

Поступило 3000 рублей от Сергея Ивановича. Спасибо!

Поступило 5000 рублей от Александра Михайловича. Спасибо!

Поступило 600 рублей от Марьяны Ивановны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Галины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Нины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

На 9 мая на 08.00 есть деньги от:

Поступило 1000 рублей от Николая Владиславовича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Александра Юрьевича. Спасибо! Правда, он не указал назначение — сбор идет еще для Елены. Если мы не точно отнесли платеж — сообщите в комментах.

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 200 рублей от Светланы Михайловны. Спасибо!

Платежи на 550 рублей, 1000 рублей, 500 рублей, 1000 рублей — пришли без имени. Спасибо!

Поступило 150 рублей от Екатерины Викторовны. Спасибо!

Поступило 300 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 100 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Тамары Михайловны. Спасибо!

Сегодня мы говорим «Спасибо!» тем, кто уже помог:

Поступило 1000 рублей. От Алексея Викторовича. Спасибо!

Поступило 500 рублей. Имя не указано. Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Светланы Михайловны. Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Натальи Николаевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Елены Александровны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марины Валерьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марии Степановны. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Натальи Николаевны. — Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Елены Николаевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Надежды Борисовны. — Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Александра Анатольевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Константина Павловича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Сергея Николаевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Нины Алексеевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Виктора Филипповича — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 87 — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 65 — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 28 — Спасибо!