12.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Устраивает пьянки и приводит мужиков мать на глазах 7-летней дочери в Искитиме. Соседи кричат о помощи

13:15 12.06.2020, Галина Панчева Фото: pexels.com
0

Ребенка выпускают на улицу лишь поздним вечером на 10 минут. Мать не пускает в дом ни сотрудников опеки, ни отдела по делам несовершеннолетних, ни полиции, ни врачей.

Устраивает пьянки и приводит мужиков мать на глазах 7 летней дочери в Искитиме. Соседи кричат о помощи
Иногда для ребенка детский дом лучшая участь, чем жизнь с родителями

Угрозу здоровью и жизни 7-летней девочке создает ее мать из Искитима. Вот уже несколько лет соседи пытаются спасти ребенка от ее же матери, но у них ничего не получается.

Мать с дочерью живут на одной из улиц частного сектора более 10 лет. И более пяти лет соседям приходится терпеть пьянки и гулянки неугомонной соседки.

Поначалу их семья была полной. Женщина родила дочь. Но через какое-то время ее муж умер. После этого все и началось.

-Постоянно какие-то новые мужчины, новые компании. Девочку мать никуда не выпускает. Если она и выходит, то только вечером, после 22.00, минут 10 побегает и все. Ее потом не видно и не слышно. Девочка для своего возраста и роста очень худенькая, — рассказал сайту «Весь Искитим» сосед неблагополучной семьи Дмитрий.

По словам Дмитрия, они даже всей улицей собирали собрание и приглашали на него неугомонную соседку. И она пришла. Поматерилась, покричала, что это ее жизнь, развернулась и ушла.

— Некоторые соседи ее побаиваются. Она заявляла, что если с ее ребенком что-нибудь случится, то она подожжет дом и все в таком духе. Мы все от нее уже так устали. Мы очень много раз вызывали сотрудников полиции, писали жалобы, в том числе и коллективные. Ничего не действует на нее совершенно, — отметил искитимец.

Соседи опасаются за здоровье и жизнь девочки, поэтому много раз обращались в разные инстанции. В том числе и в отдел опеки. Приезжают, стучат, но мать девочки никого не пускает в дом. Несколько раз вызывали врача для ребенка. Но мать и ее не запускала, хотя та даже пинала в дверь.

Соседи опасаются за девчушку — не случилось бы с ней чего, когда в доме собираются пьяные компании.

Специалисты службы опеки и отдела по делам несовершеннолетних в очередной раз приезжали в неблагополучную семью 11 июня. Они долго стучали в дверь, но им никто не открыл, рассказал Дмитрий.

Мы обязательно свяжемся со специалистами отдела опеки и возьмем их комментарий по поводу неблагополучной семьи.

Стучите и вам откроют

По мнению специалистов, дать оценку происходящего могут только сотрудники искитимской опеки. И поэтому о данной ситуации судить сложно. Но, если соседи неблагополучной семьи уверены, что жизни ребенка грозит опасность, и по их мнению, службы недостаточно реагируют на это, то можно сделать и другие шаги. Нужно обязательно собирать все письменные обращения и ответы на них. Помимо городской службы опеки есть министерство социального развития, есть омбудсмен, областная комиссия по делам несовершеннолетних, телефоны горячей линии, куда можно обратиться.

Источник: Сайт «Весь Искитим»

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно забирать девочку у матери?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Третьего 14-летнего насильника и убийцу 12-летней девочки задержал СК в Красноярском крае
14:30 12-06-2020
Третьего 14-летнего насильника и убийцу 12-летней девочки задержал СК в Красноярском крае
"Вау, ты - красотка!": 5 летних платьев, которые идут абсолютно всем
14:14 12-06-2020
БердскЗапретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление 121
14:03 12-06-2020
Запретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление
БердскПроверила названную источником заражения COVID-19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей Бердска
14:03 12-06-2020
Проверила названную источником заражения COVID-19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей Бердска
БердскТри женщины 39, 42 и 48 лет + двое мужчин 44 и 50 лет новые зараженные COVID-19 в Бердске за сутки на 12 июня 2
14:02 12-06-2020
Три женщины 39, 42 и 48 лет + двое мужчин 44 и 50 лет новые зараженные COVID-19 в Бердске за сутки на 12 июня
Как перекроют 20 и 24 июня из-за Парада Победы улицы в Новосибирске? Смотри карту
14:00 12-06-2020
Как перекроют 20 и 24 июня из-за Парада Победы улицы в Новосибирске? Смотри карту
Бердск"На меня наденут наручники?": После одиночного пикета против свалки под Бердском полиция выписала протокол активистке Натальи Слесаревой. Смотрите видео 1
13:59 12-06-2020
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
13:50 12-06-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
БердскПроверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска 28
13:50 12-06-2020
Проверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска
БердскКупался в луже 5-летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН 20
13:47 12-06-2020
Купался в луже 5-летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН