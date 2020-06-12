Умер от COVID-19 главврач железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман

У заслуженного врача России диагностировали коронавирус, течение болезни доктора протекало в тяжелой форме.

Умер главный врач железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман

Умер главный врач железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман. Как стало известно «ТОЛКу», у заслуженного врача РФ выявили коронавирус. Болезнь протекала в тяжелой форме.

Александр Зальцман – кандидат медицинских наук, почетный железнодорожник, врач высшей квалификационной категории.

Сотрудники больницы отмечали особое отношение к пациентам, отзывчивость и чуткость вместе с профессиональным подходом.

Александр Зальцман родился в 1955 году. В 1979 году окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Работал врачом-терапевтом в Смоленской районной больнице, кардиологом в отделенческой клинической больнице на станции Барнаул.

В августе 2015 года Александр Зальцман был назначен главным врачом «Отделенческой клинической больницы на станции Барнаул «РЖД».

Источник: tolknews.ru