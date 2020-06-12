Открыть детские лагеря с 1 июля 2020 года рекомендовало Министерство просвещения России

Маски детей носить не обязали. Ежедневно в лагерях у ребят и сотрудников станут измерять температуру. При обнаружении признаков коронавируса детей изолируют по действующим правилам работы медицинских пунктов, в которых предусмотрены изоляторы.

Т. е. в случае открытия дети смогут отправиться в лагеря только в рамках своего региона

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявили, что городские лагеря в их регионах откроются не раньше августа. По словам генерального директора ГАУК «Мосгортур» Инны Голубевой, Министерство просвещения России рекомендовало регионам открыть детские лагеря с 1 июля 2020 года.

— При этом будет учитываться санитарно-эпидемиологическая обстановка. Важно, что этот момент касается только отдыха внутри региона. Вопрос отдыха детей в других регионах, например, юных москвичей в Краснодарском крае, остаётся открытым, — сообщила она.

Т. е. в случае открытия дети смогут отправиться в лагеря только в рамках своего региона. Исключение сделано лишь для городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Детям из этих мест разрешат поехать в граничащие с ними субъекты РФ.

27 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Согласно документу, детские лагеря могут открыться не ранее третьего этапа возобновления деятельности.

— Третья волна соответствует определенному индексу. В последние 4 дня должно быть в 2 раза меньше заболевших, чем в предыдущие, — предположил председатель Ассоциации программных детских лагерей Валерий Астанчук.

В Сахалинской области уже запустились лагеря

Решение об открытии принимают региональные власти. Как считает и. о. директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» Леонид Проценко, на втором этапе снятия ограничений находится очень малое количество субъектов.

— До третьего этапа мы еще не «доросли». Лагеря открылись только в Сахалинской области, потому что у них малый процент зараженных. Они располагаются на острове, где нет бесконечной миграции людей. Ситуация постоянно меняется в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки. Пока большинство регионов, среди которых — Карелия, Ленинградская, Белгородская, Томская и Амурская области, Алтайский и Краснодарский края, ориентируются на 1 июля. Татарстан и Тюменская область планируют запуститься на неделю раньше. Некоторые регионы, как Ингушетия, Омская и Тульская области, объявили, что не войдут в третью стадию раньше середины июля. В Кабардино-Балкарии строгие ограничения ввели до 30 июня, а в Красноярском крае приостановлена работа всех организаций отдыха и оздоровления до 1 июля, — рассказал Леонид Проценко.

По его мнению, в Крыму и Краснодарском крае с большим вниманием относятся к приему гостей.

— Они согласны в будущем, когда снимут ограничения, принять детей из других регионов, но строго по правилам, с доставкой по заранее подготовленным маршрутам и с жестким контролем на транспорте в виде «зеленых коридоров». Скорее всего, было бы правильным, чтобы отряды из разных регионов не пересекались между собой, — пояснил Проценко.

Заезд в один день

Перед открытием лагерь тщательно продезинфицируют. На работу, как рассказал президент межрегиональных общественных организаций «Национальная ассоциация детских лагерей» и «Содействие детскому отдыху», член Международной Ассоциации детского лагерного движения Александр Джеус, можно принимать только региональных специалистов не старше 65 лет и имеющих иммунноферментные анализы на наличие антител COVID-19 не позднее 72 часов до начала работы. Все работники и дети должны будут заехать на территорию одномоментно и проживать безвыездно. Родителям придется приготовить справку из лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными в т. ч. с COVID-19. Наполняемость групп и отрядов составит не более 50% от проектной мощности.

— Срок оздоровительной смены — 21 день. Но он может быть и сокращен до 14 дней, и в этом случае будет носить досуговый характер. Окончательного решения по данному вопросу пока нет, — говорит Джеус.

Без родительских дней и массовых игр

Маски детей носить не обязали. Ежедневно в лагерях у ребят и сотрудников станут измерять температуру. При обнаружении признаков коронавируса детей изолируют по действующим правилам работы медицинских пунктов, в которых предусмотрены изоляторы.

— Никто в детских лагерях детей не бросал, не бросает и бросать не будет. Основная суть работы в условиях организаций отдыха и оздоровления детей — круглосуточное сопровождение ребенка, что бы ни случилось. Будут созданы все условия, чтобы ребенку, если его изолируют из-за болезни, было комфортно и он не чувствовал себя одиноко, — объяснил Проценко.

По его словам, родительские дни не рекомендуются. «Но, если ребенку не понравится и захочется уехать, его документы оформят должным образом и родители заберут его. Вернуть ребенка будет уже нельзя».

Питание детей организуют по графику. После каждого приема пищи столовые и посуду продезинфицируют. Персонал пищеблока будет работать в средствах индивидуальной защиты.

— Претерпевает изменения и образовательная программа лагеря. В этом году в ней отсутствуют массовые события. Все мероприятия будут проходить локально для одного отряда. Выезды и туристические походы исключены, — поделился Александр Джеус.

Половина частных лагерей закроется

Организаторы детского отдыха неоднозначно восприняли рекомендации Роспотребнадзора. Большинство из них посчитали их слишком жесткими и продолжают надеяться на смягчение мер в ближайшем месяце.

— Нормы выполнимы. Весь вопрос в экономической целесообразности работы при таких затратах. Если уменьшить количество детей, стоимость путевки возрастет, потому что расходы на обеспечение мер безопасности не уменьшатся. А некоторые лагеря и вовсе не смогут выполнить все рекомендации. Им будет проще законсервироваться до лучшей ситуации. Региональные и муниципальные лагеря, скорее всего, будут вынуждены открыться. Здесь вопрос в том, каким образом власти региона поддержат и государственный, и негосударственный сектор. Сейчас в региональных штабах обсуждают возможности введения дополнительных экономических и организационных мер, компенсирующих исполнение того или иного пункта, — сказал Проценко.

По словам Астанчука, в некоторых регионах принимают решения не открываться до половины частных лагерей.

Виртуальные смены

С начала весны многие лагеря запустили виртуальный формат проведения досуга. Он стал временной альтернативой традиционному виду отдыха, пока лагеря недоступны.

— Весной в онлайн-лагерях охват детей был довольно высок для такого нового вида организации занятости детей. На государственном рынке организовали порядка 10 проектов онлайн-смен, а в частном — около 50. Региональные проекты поднимали по 100-200 участников. Летом такой вид организации свободного времени детей продолжится. В ситуации пандемии это хорошее решение, потому что педагоги и вожатые занимают детей, ставя перед ними различные задачи по взаимодействию и организуя практикумы, мастер-классы и игры. Стоит обратить внимание, например, на «Артек», который запустил онлайн-проект «С юбилеем, „Артек“!». Это очень интересный эксперимент, — считает Леонид Проценко.

Когда онлайн формат только в конце марта начинался, он пользовался дикой популярностью.

— Тогда еще никто не устал от дистанционного образования. Сейчас дети уже не могут сидеть перед экранами компьютеров. К этой услуге прибегают только те родители, которым надо работать, а детей отправить некуда, — пояснил Валерий Астанчук.

Александр Джеус советует родителям искать по возможности другие альтернативы, как выезд на дачу или к родным в малые населенные пункты.

Деньги обязаны вернуть

Лучше не вестись на заманчивые предложения и не торопиться с покупкой путевок на это лето. Прежде чем их приобрести, стоит проверить наличие лицензии на медицинскую деятельность, если это санаторно-курортное учреждение, или разрешения на образовательную деятельность, если это учебная организация. Также нужно посмотреть, входит ли детский лагерь в обязательный реестр организаций детского отдыха и оздоровления, который размещается на сайте администрации каждого региона, и изучить сведения об учреждении в Едином государственном реестре юридических лиц.

— Если на территории организации функционируют несколько стационарных либо палаточных лагерей, необходимо удостовериться в наличии санитарно-эпидемиологического заключения, разрешающего функционирование данного лагеря, о соответствии реализуемой деятельности установленным требованиям и правилам, — посоветовал Джеус.

Если же возникла необходимость вернуть деньги за неиспользованную услугу, стоит, в соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей», потребовать у администрации в письменной форме возврата денежных средств.

Источник: АиФ