Что упало на бумажку? Запретил торговать упавшими на пол продуктами из-за COVID-19 до 2031 года Роспотребнадзор

Над открытыми торговыми местами будет необходимо устанавливать навесы для защиты продуктов от прямых солнечных лучей и осадков. Но это еще не все.

Уровни шума в торговых залах должны соответствовать гигиеническим требованиям

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных требований к магазинам и рынкам для профилактики распространения инфекционных заболевания среди населения. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, над открытыми торговыми местами будет необходимо устанавливать навесы для защиты продуктов от прямых солнечных лучей и осадков. Кроме того, будет запрещено размещение рыбных магазинов в помещениях, встроенных в жилые и административные здания.

«Не допускается отпуск продуктов, упавших на пол, взвешивание продавцом на весах продуктов без упаковки, а также продажа яиц в отделах, реализующих не упакованные производителем продукты, готовые к употреблению, и выливание жидких продуктов из посуды покупателя обратно в общую тару», — сказано в проекте. Также запрещается продажа бахчевых культур частями и с надрезами в объектах мелкорозничной торговли.

Отмечается, что уровни шума в торговых залах должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к уровням шума в жилых помещениях. Помимо этого, следует создать условия хранения и обработки тележек и корзин отдельно от мест, где проводится обработка и хранение торгового оборудования и инвентаря. Также в торговых палатках и киосках должна быть раковина для мытья рук, а нестационарные торговые объекты необходимо размещать в местах, имеющих туалет в пешеходной доступности от рабочего места.

Срок действия данных правил будет действителен до 1 января 2031 года.