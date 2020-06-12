12.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Что упало на бумажку? Запретил торговать упавшими на пол продуктами из-за COVID-19 до 2031 года Роспотребнадзор

17:30 12.06.2020 Фото: freepik.com
0

Над открытыми торговыми местами будет необходимо устанавливать навесы для защиты продуктов от прямых солнечных лучей и осадков. Но это еще не все.

Что упало на бумажку? Запретил торговать упавшими на пол продуктами из за COVID 19 до 2031 года Роспотребнадзор
Уровни шума в торговых залах должны соответствовать гигиеническим требованиям

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных требований к магазинам и рынкам для профилактики распространения инфекционных заболевания среди населения. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, над открытыми торговыми местами будет необходимо устанавливать навесы для защиты продуктов от прямых солнечных лучей и осадков. Кроме того, будет запрещено размещение рыбных магазинов в помещениях, встроенных в жилые и административные здания.

«Не допускается отпуск продуктов, упавших на пол, взвешивание продавцом на весах продуктов без упаковки, а также продажа яиц в отделах, реализующих не упакованные производителем продукты, готовые к употреблению, и выливание жидких продуктов из посуды покупателя обратно в общую тару», — сказано в проекте. Также запрещается продажа бахчевых культур частями и с надрезами в объектах мелкорозничной торговли.

Отмечается, что уровни шума в торговых залах должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к уровням шума в жилых помещениях. Помимо этого, следует создать условия хранения и обработки тележек и корзин отдельно от мест, где проводится обработка и хранение торгового оборудования и инвентаря. Также в торговых палатках и киосках должна быть раковина для мытья рук, а нестационарные торговые объекты необходимо размещать в местах, имеющих туалет в пешеходной доступности от рабочего места.

Срок действия данных правил будет действителен до 1 января 2031 года.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Перебор?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин: щедрые, трудолюбивые, открытые люди – настоящая опора и гордость России
19:30 12-06-2020
Путин: щедрые, трудолюбивые, открытые люди – настоящая опора и гордость России
Более тяжкую статью вменят Ефремову после смертельного ДТП в Москве
19:23 12-06-2020
Более тяжкую статью вменят Ефремову после смертельного ДТП в Москве
Путин: поправки в Конституцию поддерживает большинство россиян
19:12 12-06-2020
Путин: поправки в Конституцию поддерживает большинство россиян
БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
19:06 12-06-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Карту выхода регионов из самоизоляции опубликовал сайт стокороанвирус
19:02 12-06-2020
Карту выхода регионов из самоизоляции опубликовал сайт стокороанвирус
Признаки второй волны коронавируса назвали ученые
18:41 12-06-2020
Признаки второй волны коронавируса назвали ученые
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме 2
18:37 12-06-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Бесплатно возит врачей в пандемию COVID-19 Яндекс.Такси в Новосибирске
18:35 12-06-2020
Бесплатно возит врачей в пандемию COVID-19 Яндекс.Такси в Новосибирске
Бердск"Зачем так жить? Но если умру, не буду видеть, как растет мой внук": без рук и ног осталась после страшной аварии ведущая Лариса Дорожкина из Бердска 2
18:20 12-06-2020
Новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам до 1 января 2031 разработал Роспотребнадзор. Прочти изменения
18:17 12-06-2020
Новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам до 1 января 2031 разработал Роспотребнадзор. Прочти изменения