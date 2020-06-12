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«Клинические маски»: визуальные признаки заражения COVID-19 назвал поталоганатом

13:24 12.06.2020 Фото: pxhere.com
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Важно следующее: нельзя сказать, что эти вещи характерны только для COVID-19, но здесь они встречаются достаточно часто — от 5 до 15% заболевших их имеют.

«Клинические маски»: визуальные признаки заражения COVID 19 назвал поталоганатом
Сыпь на руках может быть признаком коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал «Звезде» о внешних признаках заражения коронавирусом, которые встречаются у инфицированных.

По его словам, существуют так называемые «клинические маски», которые описали недавно московские патологоанатомы.

«Среди них есть так называемая “кожная маска”, то есть это состояние, когда внешние признаки, которые являются зеркалом внутренних признаков, отражены на коже», — рассказал Эдигер.

По словам специалиста, иногда они выражаются в виде точечных кровоизлияний, но гораздо чаще проявляются в виде покраснения кожи кистей рук с нечеткими границами, а также нижней трети голени, ступней с синюшно-багровым оттенком. Иногда сыпь носит характер розово-красноватых пятен.

«Важно следующее: нельзя сказать, что эти вещи характерны только для COVID-19, но здесь они встречаются достаточно часто — от 5 до 15% заболевших их имеют. Все остальные клинические признаки минимальны», — заметил эксперт.

Источник: tvzvezda.ru

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