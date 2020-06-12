Зачем и когда поливать картофель. 5 советов для лучшего урожая!

Растение картофеля нуждается в правильном графике полива и низких температурах почвы для получения равномерно сформированных клубней. Слишком много или слишком мало воды в определенные стадии развития становится критическим фактором.
Общее количество воды будет зависеть от сезона, высоких температур, влажности и типа почвы, влияющего на влагоудерживающую способность.
Если говорить в общих чертах, то для картофельной грядки достаточно двух глубоких «замачиваний» в неделю, если почва не является песчаной. Теперь в деталях.
1. Поливай картофель смолоду
Вода является первой потребностью растений картофеля, особенно когда корни мелкие, а клубни только начинают формироваться под землей по мере роста всего куста.
На этапе цветения следует поливать более интенсивно — 4 раза в неделю (с учетом дождей).
Капельное орошение или полив под корень из садового шланга лучше всего подходит для картофеля. Верхнее орошение струей воды под сильным напором способно повредить молодое и еще хрупкое растение. Кроме того, много воды поступает к верхушке растения и мало к его корням, где влага необходима в первую очередь. Теплая влажная листва способствует росту грибов и ослабляет структуру растения.
Итак, особенно важен период в 6-10 недель после посадки, когда растения идет формирование клубней.
2. Смотри по погоде
Если весна и начало лета обеспечили достаточное количество осадков, рост картофеля будет хорошим на старте.
Но если количество осадков значительно уменьшится в конце июня, как это часто бывает, клубни пострадают. Значит, дополнительный полив – в условиях жары и засухи – потребуется с конца июня.
Картофель на протяжении всего жизненного цикла обычно попадает под несколько периодов сухой погоды.
3. Уродливая картошка – следствие неправильного полива
В засуху надо особенно тщательно следить за глубиной полива, увлажняя почву на 20-25 см ниже уровня земли.
Влагозарядный полив в жаркую и засушливую погоду — единственно верный путь к получению хороших клубней.
Исследования показывают, что орошаемый картофель получает 57 процентов своей воды из верхнего слоя почвы, 24 процента из последующего и целых 13 процентов из нижнего.
Неравномерная подача воды приводит к плохому качеству клубней.
Если растения не получают достаточно воды, клубни приостанавливают рост и начинают созревать. Затем, когда происходит внезапный дождь с обильным выпадением осадков, картофель начинает повторный, новый рост, заставляя клубни трескаться или развиваться в странные формы.
4. Охлаждайте землю
Картофель – культура прохладного сезона. Недаром по приметам к посадке картофеля приступали с цветением первых одуванчиков.
Своевременный полив и регулярный полив – в сочетании с мульчей — помогает поддерживать более низкую температуру почвы, дает клубням время для максимального увеличения.
5. Финальная стадия – антиводяной лайфхак
Когда растения начнут желтеть, следует прекратить все поливы и постараться предотвратить попадание на картофель дополнительной воды.
Если возможно, на одну-две недели накройте грядку дышащей, водонепроницаемой брезентовой тканью, который пропускает немного света. Этот процесс отверждения укрепит кожуру клубней картофеля и сделает их наилучшим образом подготовленными к хранению в течение нескольких месяцев.
Наиболее полезно в районах с тяжелой глинистой почвой, которая плохо просыхает.
Источник: agroxxi