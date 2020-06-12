12.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Зачем и когда поливать картофель. 5 советов для лучшего урожая!

13:26 12.06.2020 Фото: Piqsels
0

Картофель — одна из самых простых культур для ухода. Растения почти наверняка произведут урожай, даже если после посадки оставить их развиваться на свое усмотрение. Но если вы уделите картофелю немного внимания, он обязательно отблагодарит вас богатым урожаем.

Зачем и когда поливать картофель. 5 советов для лучшего урожая!
Особенно важен период в 6-10 недель после посадки, когда растения идет формирование клубней

Растение картофеля нуждается в правильном графике полива и низких температурах почвы для получения равномерно сформированных клубней. Слишком много или слишком мало воды в определенные стадии развития становится критическим фактором.

Общее количество воды будет зависеть от сезона, высоких температур, влажности и типа почвы, влияющего на влагоудерживающую способность.

Если говорить в общих чертах, то для картофельной грядки достаточно двух глубоких «замачиваний» в неделю, если почва не является песчаной. Теперь в деталях.

1. Поливай картофель смолоду

Вода является первой потребностью растений картофеля, особенно когда корни мелкие, а клубни только начинают формироваться под землей по мере роста всего куста.

На этапе цветения следует поливать более интенсивно — 4 раза в неделю (с учетом дождей).

Капельное орошение или полив под корень из садового шланга лучше всего подходит для картофеля. Верхнее орошение струей воды под сильным напором способно повредить молодое и еще хрупкое растение. Кроме того, много воды поступает к верхушке растения и мало к его корням, где влага необходима в первую очередь. Теплая влажная листва способствует росту грибов и ослабляет структуру растения.

Итак, особенно важен период в 6-10 недель после посадки, когда растения идет формирование клубней.

2. Смотри по погоде

Если весна и начало лета обеспечили достаточное количество осадков, рост картофеля будет хорошим на старте.

Но если количество осадков значительно уменьшится в конце июня, как это часто бывает, клубни пострадают. Значит, дополнительный полив – в условиях жары и засухи – потребуется с конца июня.

Картофель на протяжении всего жизненного цикла обычно попадает под несколько периодов сухой погоды.

3. Уродливая картошка – следствие неправильного полива

В засуху надо особенно тщательно следить за глубиной полива, увлажняя почву на 20-25 см ниже уровня земли.

Влагозарядный полив в жаркую и засушливую погоду — единственно верный путь к получению хороших клубней.

Исследования показывают, что орошаемый картофель получает 57 процентов своей воды из верхнего слоя почвы, 24 процента из последующего и целых 13 процентов из нижнего.

Неравномерная подача воды приводит к плохому качеству клубней.

Если растения не получают достаточно воды, клубни приостанавливают рост и начинают созревать. Затем, когда происходит внезапный дождь с обильным выпадением осадков, картофель начинает повторный, новый рост, заставляя клубни трескаться или развиваться в странные формы.

4. Охлаждайте землю

Картофель – культура прохладного сезона. Недаром по приметам к посадке картофеля приступали с цветением первых одуванчиков.

Своевременный полив и регулярный полив – в сочетании с мульчей — помогает поддерживать более низкую температуру почвы, дает клубням время для максимального увеличения.

5. Финальная стадия – антиводяной лайфхак

Когда растения начнут желтеть, следует прекратить все поливы и постараться предотвратить попадание на картофель дополнительной воды.

Если возможно, на одну-две недели накройте грядку дышащей, водонепроницаемой брезентовой тканью, который пропускает немного света. Этот процесс отверждения укрепит кожуру клубней картофеля и сделает их наилучшим образом подготовленными к хранению в течение нескольких месяцев.

Наиболее полезно в районах с тяжелой глинистой почвой, которая плохо просыхает.

Источник: agroxxi

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы поливаете картофель или надеетесь на дождь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Третьего 14-летнего насильника и убийцу 12-летней девочки задержал СК в Красноярском крае
14:30 12-06-2020
Третьего 14-летнего насильника и убийцу 12-летней девочки задержал СК в Красноярском крае
"Вау, ты - красотка!": 5 летних платьев, которые идут абсолютно всем
14:14 12-06-2020
БердскЗапретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление 121
14:03 12-06-2020
Запретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление
БердскПроверила названную источником заражения COVID-19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей Бердска
14:03 12-06-2020
Проверила названную источником заражения COVID-19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей Бердска
БердскТри женщины 39, 42 и 48 лет + двое мужчин 44 и 50 лет новые зараженные COVID-19 в Бердске за сутки на 12 июня 2
14:02 12-06-2020
Три женщины 39, 42 и 48 лет + двое мужчин 44 и 50 лет новые зараженные COVID-19 в Бердске за сутки на 12 июня
Как перекроют 20 и 24 июня из-за Парада Победы улицы в Новосибирске? Смотри карту
14:00 12-06-2020
Как перекроют 20 и 24 июня из-за Парада Победы улицы в Новосибирске? Смотри карту
Бердск"На меня наденут наручники?": После одиночного пикета против свалки под Бердском полиция выписала протокол активистке Натальи Слесаревой. Смотрите видео 1
13:59 12-06-2020
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
13:50 12-06-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
БердскПроверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска 28
13:50 12-06-2020
Проверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска
БердскКупался в луже 5-летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН 20
13:47 12-06-2020
Купался в луже 5-летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН