О каких проблемах со здорвьем сигнализируют холодные руки и ноги, рассказала врач

В качестве дополнительных признаков возникновения инфекций специалист назвала конъюнктивит, покраснение и сухость глаз.

Холодные руки и ноги могут свидетельствовать об ослабленном иммунитете

Доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова рассказала, что холодные ноги и руки могут выступать верным признаком ослабления иммунитета.

По ее словам, конечности замерзают из-за ухудшения кровообращения, которое возникает в начале развития инфекций: происходит перераспределение крови, организм направляет ее для поддержания работы жизненно важных органов.

В качестве дополнительных признаков возникновения инфекций специалист назвала конъюнктивит, покраснение и сухость глаз.

Источник: tvzvezda.ru