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О каких проблемах со здорвьем сигнализируют холодные руки и ноги, рассказала врач

13:42 12.06.2020 Фото: pxhere.com
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В качестве дополнительных признаков возникновения инфекций специалист назвала конъюнктивит, покраснение и сухость глаз.

О каких проблемах со здорвьем сигнализируют холодные руки и ноги, рассказала врач
Холодные руки и ноги могут свидетельствовать об ослабленном иммунитете

Доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова рассказала, что холодные ноги и руки могут выступать верным признаком ослабления иммунитета.

По ее словам, конечности замерзают из-за ухудшения кровообращения, которое возникает в начале развития инфекций: происходит перераспределение крови, организм направляет ее для поддержания работы жизненно важных органов.

В качестве дополнительных признаков возникновения инфекций специалист назвала конъюнктивит, покраснение и сухость глаз.

Источник: tvzvezda.ru

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