О каких проблемах со здорвьем сигнализируют холодные руки и ноги, рассказала врач

Доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова рассказала, что холодные ноги и руки могут выступать верным признаком ослабления иммунитета.
По ее словам, конечности замерзают из-за ухудшения кровообращения, которое возникает в начале развития инфекций: происходит перераспределение крови, организм направляет ее для поддержания работы жизненно важных органов.
В качестве дополнительных признаков возникновения инфекций специалист назвала конъюнктивит, покраснение и сухость глаз.
Источник: tvzvezda.ru