На Михаила Ефремова спустили всех собак, рассказал жителям Бердска актер Гоша Тарасевич из Москвы

Гоша Тарасевич участвует в проектах «Мосфильма»

Своими размышлениями по поводу известного артиста Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП, поделился с жителями Бердска его коллега по «цеху» актер Гоша Тарасевич из Москвы. Гоше приходилось несколько раз пересекаться с Ефремовым на съемках.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель фургона серьезно пострадал. Его экстренно госпитализировали. Утром стало известно, что мужчина скончался. Сам Ефремов в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. Его задержала полиция. Позже артиста отпустили под подписку о невыезде.

— Я его считаю убийцей. Если человек садится пьяный за руль, то он преступник. Если он при этом еще и насмерть сбивает человека, то он убийца. Вопросов даже не возникает. Но меня больше всего возмутило то, что начался поток недостоверной информации. Есть поговорка: слышал гром да не знал, откуда он. Везде в интернете «постят» картинку, где Ефремов на сцене в трусах, что он пьяный. Это фрагмент из спектакля, где Ефремов по сценарию должен был быть в трусах. Актер играл на сцене. Они это вырезали, выдают, что он пьяный. Зачем такое вранье? Это меня возмутило больше всего. Выкладывают видео, где он в Самаре выпивший. Я общался с актерами из «Современника», они говорили, что он никогда не позволял себе выйти на сцену «Современника» нетрезвым. С перегаром — да, но он четко отыгрывал. Вне спектакля он мог и выпить, и побалагурить. Но на сцену пьяным он не выходил. На «халтуре» в Самаре они могли себе это позволить. Более того пьянка актеров на сцене театра, к сожалению, какая-то норма, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 11 июня Гоша Тарасевич.

По словам актера, для него был шок, когда в Большом театре мировые звезды оперы перед выходом на сцену достали бутылку водки и предложили ему выпить. Он отказался, а они выпили. И отыграли. Не сбились, ничего не испортили.

— И почему именно на актерство спустили всех собак, на Ефремова, меня это очень сильно дернуло. Дошло до того, что у него ролей нет, они ничего не сыграл. Да у него более 120 ролей. Ребята, вы чего?

Данная ситуация так задела Гошу Тарасевича, что он написал свои мысли по этому поводу на своей страничке Вконтакте.

Сыграть пьяницу тяжелее всего

Мне очень смешно сейчас читать в соцсетях некие комментарии, приписываемые то Александру Ширвиндту, то другим каким-то персонажам: «Алкоголик, играющий самого себя…» Посмотрите на все роли Ефремова, это только как изобразить на экране пьяницу.

Много ли таланта нужно для этого, разумеется, нет любой человек из массовки, да что там любой мой читатель более талантливо сыграет забулдыгу». Ну что тут сказать?

Сразу видно, что это писал человек очень далекий не только от мира театра, но и от мира кинопроизводства! Как там: «… любой человек из массовки, да что там любой мой читатель более талантливо сыграет забулдыгу». Любой преподаватель актерского мастерства, в том числе и мои уважаемые и любимые преподаватели Ю. Назаров и Ю. Ильяшевский (кто в теме, те поймут о ком я говорю и не дадут мне соврать) не раз и не два говорили своим студентам, что самое сложное в актерстве сыграть пьяницу или сумасшедшего! Сыграть достоверно и не фальшивя! И даже если актер, играющий пьяного, для достоверности напьется на площадке, то все со стороны может это будет и правдоподобно. Но на камеру нет! Там немного другие правила. Это все равно как умеющий ездить за рулем в городе бахвальствует: «а чего там сложного быть гонщиком — тот же руль, те же педали и та же дорога»! Лично я считаю Михаила Ефремова ярким и талантливым актером. Все его роли, какие бы они не были, всегда в точку, всегда «в масть»!

Пьяный за рулем — преступник

Как я отношусь к Михаилу Ефремову, как к человеку? Плохо! И не потому, что он пьяница и герой многих «грязных» скандалов. И даже не потому, что он спровоцировал аварию, в которой погиб человек. В жизни все бывает, человек ни от чего не застрахован. Все может произойти за рулем! Мало ли чего… Но когда ты садишься за руль пьяным, ты преступник!

А если по твоей вине, когда ты пьяный, гибнет человек – ты убийца! Никаких оправданий нет. И я считаю, что Михаил Ефремов должен за убийство человека сидеть в тюрьме. Лет 5-8!

И никаких поблажек!

Должен быть наказан

-Я считаю, что Ефремов должен быть наказан. Хотя адвокаты постараются сделать все, чтобы у него был минимальный срок учитывая, что он человек известный. Он, скорее всего, заплатит компенсацию. Будет, конечно, жаль, потому что другие, увидев подобное, подумают: о, если он так сумел, и нам такое можно. Я считаю, что это неправильно, — подытожил разговор с «Курьер. Среда. Бердск» актер.