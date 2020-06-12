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Почти 300 тысяч зараженных нашли в Индии

17:00 12.06.2020 Фото: pixabay.com
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За сутки в стране выявили 10 956 новых случаев коронавируса.

Почти 300 тысяч зараженных нашли в Индии
По данным индийского Минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечились 147 195 пациентов

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Индии возросло до 297 535.
Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 10 956 новых случаев коронавируса.

Также за прошедшие 24 часа число умерших от коронавирусной инфекции в Индии увеличилось на 396 и достигло 8498.

По данным индийского Минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечились 147 195 пациентов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром борьбу с коронавирусом.

Источник: RT

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От редакции

Коронавирус когда-нибудь закончится?

Covid-19, 12 июня 2020 18:30
Если бы не начали тестировать, то и Индия жила бы спокойно. Всё дело в тестах, они реагируют на ранее перенесенные заболевания теми же разновидностями коронавирусов.

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