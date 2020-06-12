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Помогать многодетным не надо: было неловко за сухпаек маме четверых детей Елене Вылегжаниной из Бердска

23:00 12.06.2020, Елена Белоусова Фото: предоставлено Еленой Вылегжаниной
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Многодетная семья за месяц съедает 200 яиц, 50 кг муки и 25 кг сахара. Бердчанка гордится, что живет в великой и могущественной державе — России.

Помогать многодетным не надо: было неловко за сухпаек маме четверых детей Елене Вылегжаниной из Бердска
В семье Вылегжаниных играют на баяне,саксофоне и барабане
Сюжет: Профессионалы XXI века
Помогать многодетным не надо: было неловко за сухпаек маме четверых детей Елене Вылегжаниной из Бердска

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48-летняя Елена Вылегжанина 28 лет учит детей играть на баяне в бердской музыкальной школе им. Свиридова. Выпускница бердской музыкалки гордится, что закончила именно эту школу по классу баяна у Нины Фоминой. После окончания поступила в музыкальное училище, где встретила своего будущего супруга. Он покорил ее сердце своей серьезностью. В 23 года вышла замуж. Родила четверых детей.

— Супруг музыкант. С мужчиной другой профессии у нас не было бы такого взаимопонимания. Он так играл на баяне! Лучше меня. Я могла его слушать часами. А когда я услышала «Во поле береза стояла»… Так у него пальцы бегали. Такая виртуозная техника, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» героиня рубрики «Профессионалы XXI века» Елена Вылегжанина.

В ноябре 2020 года будет 25 лет совместной жизни. Серебряная свадьба. Секрет крепкого брака бердчанка видит в любви и прощении.

Во время интервью 11 июня Елена была в Ордынском районе. Приехала на работу к мужу. Он поет в ансамбле Заволокина «Частушка». Приехала на субботник. Они все время вместе. Жена иногда говорит: «Можно я не поеду?». Муж: «Ты мой флагман, я без тебя не могу».

200 яиц, 50-килограммовый мешок муки и 30 кг сахара в месяц

В семье Вылегжаниных нет четких правил и обязанностей. Дети помогают взрослым по велению души. Пока мама в огороде собирает клубнику, дети моют посуду, пылесосят, дочка обед готовит.

15-летняя кулинарка на Троицу, родительский день 6 июня 4 часа пекла 250 блинов, которые раздали пожилым и нуждающимся.

Философия семьи: Господь дает ребенка и на ребенка. Дети рождались летом в каникулы, а осенью Елена выходила на работу не пробыв ни одного дня в декрете.

Каждый день семья варит 10-литровую кастрюлю супа. Особенно любят борщ. На второе предпочитают картофельное пюре, для которого чистят почти ведро картошки. Компот из свежих ягод. На один раз 1 кг лапши.

Семья любит печь и за месяц съедает 200 яиц, 50-килограммовый мешок муки и 30 кг сахара. Хлебосольная семья частенько принимает гостей. По субботам по традиции пекут пять огромных кругов пиццы. Собирается до 50 человек. Конкурсы с призами и концерт.

Помогать многодетным не надо: было неловко за сухпаек маме четверых детей Елене Вылегжаниной из Бердска
Семья Вылекжаниных часто выступают на праздниках

Музыка — главная любовь семьи Вылегжаниных. 23-летний Ярослав играет на гармони, баяне, ударных. 20-летний Михаил учится на учителя истории и обществознания и играет на барабане и баяне, 15-летняя Мария — на балалайке, гармони, фортепиано, 11-летний Степан — на саксофоне и фортепиано.

— Я родила всего четверых детей, это совсем немного. Хотелось бы больше. Я считаю помогать многодетным не надо. Мы сами хотели детей столько. Если государство поможет в чем-то мы будем благодарны. Мы получили 20 тысяч — счастье. А когда дали сухпаек, аж два раза, я была счастлива и мне было неловко. Чем я лучше других мам, у которых двое детей, а не четверо, как у меня. Если помогли, слава Богу, — рассуждает многодетная мама.

Дети из многодетных семей меньше избалованы вниманием.

-Каждый православный праздник я говорю детям, что в это день мы должны думать не о том, чтобы накрыть стол и веселиться, а помочь нуждающимся, — рассказала Елена.

Елена Вылегжанина награждена в 2015 году медалью «За личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения» за победу во всероссийском конкурсе за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию «70 лет Великой Победы». Именно воспитание патриотизма и любви к Родине через обучение игре на народных инструментах бердская учительница видит ключевым в своей работе.

Коллективы народных инструментов «Патриот» и «Свечечка» ежегодно дают до 100 концертов патриотической направленности, принимают участие в конкурсе «Я люблю тебя, Россия», «Поклонимся великим тем годам». Она с воспитанниками
была много раз за границей, но «краше и роднее России нет места в мире».

— Я очень люблю свою страну. Мы можем во дворе спокойно петь песни. Только в нашей стране мы можем отдать жизнь за други своя. Дух захватывает. Я горжусь, что мы живем в великой и могущественной державе — России. День России мы отметим на природе. Будут петь «Служить России», — заключила Елена Вылегжанина.

Помогать многодетным не надо: было неловко за сухпаек маме четверых детей Елене Вылегжаниной из Бердска
250 блинов на Троицу раздали пожилым и нуждающимся

Автор видео Елена Вылегжанина

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От редакции

Помогать многодетным не надо?

Covid-19, 12 июня 2020 21:48
Какое-то двойственное ощущение оставило это интервью. С одной стороны - это радость за их семью, с другой - однобокий подход к проблеме помощи многодетным семьям. Ведь не секрет, что большинство таких семей как раз и нуждаются в помощи государства, особенно сейчас, во время всей этой паники с "пандемией" коронавируса. Помощь теперь требуется уже не только многодетным, но и обычным семьям, пострадавшим от действия ограничительных мер со стороны властей.
Аноним, 12 июня 2020 21:54
Хорошая семья и понятия правильные! Значит и детей порядочным людьми воспитают! Жаль, что таких многодетных семей остаётся все меньше и меньше, в основном слышно только "Дай" и "Мне должны"! Да и рожают сейчас в основном ради маткапитала и пособий... Примером масса даже из числа соседей, есть двое детей, ими то не занимаются, а мама опять с животом ходит, ну понятно почему и зачем...
Пип, 12 июня 2020 22:19
Что значит не надо помогать? Может этой семье не надо. А у меня трое детей и я любой помощи рада. Хотя мешок муки за месяц это конечно круто. Хотя сама постоянно пеку. Если не нуждаются, пусть тогда не берут мат. помощь. Только за других говорить не нужно

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