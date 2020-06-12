Обмен коронавирусом: Начали скупать авиабилеты после отмены самоизоляции жители Москвы

Аналитики обратили внимание, что покупатели чаще всего приобретали билеты в Симферополь, Анапу, Сочи и Минеральные Воды.

Покупатели чаще всего приобретали билеты в Симферополь, Анапу, Сочи и Минеральные Воды

В Москве отмена режима самоизоляции привела к росту бронирований авиабилетов на внутрироссийских направлениях, сообщили РИА Новости в Туту.ру.

Мэр столицы Сергей Собянин с 9 июня отменил режим самоизоляция и необходимость получения пропусков, действовавшие из-за пандемии коронавируса.

«Мы посмотрели динамику по бронированиям авиабилетов и заметили активность жителей столицы, начиная с 8 июня. Если сравнить два вторника – 2 июня и 9 июня, когда стало известно о том, что самоизоляция отменяется, то динамика бронирований выросла на 64 процента», — отметили представители сервиса.

Аналитики обратили внимание, что покупатели чаще всего приобретали билеты в Симферополь, Анапу, Сочи и Минеральные Воды. Кроме того, в десятку самых востребованных маршрутов вошли Махачкала, Санкт-Петербург, Уфа, Калининград, Геленджик и Краснодар. По всем этим направлениям эксперты зафиксировали снижение среднего чека на авиабилет по сравнению этим же периодом прошлого года.

Источник: РИА Новости