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После пикета 12 июня написала заявление в полицию по теме «Кто роет котлован под мусорную свалку около кладбища Бердска» активистка Наталья Слесарева. Ждем ответ

23:28 12.06.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Готова нарушать режим самоизоляции из-за пикета протестующая против строительства свалки около кладбища Бердска Наталья Слесарева: «Все равно помрем, зато шаг навстречу хорошей жизни сделаем».

После пикета 12 июня написала заявление в полицию по теме Кто роет котлован под мусорную свалку около кладбища Бердска активистка Наталья Слесарева. Ждем ответ
Пикетирование проводилось в маске без привлечения посторонних людей
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
После пикета 12 июня написала заявление в полицию по теме Кто роет котлован под мусорную свалку около кладбища Бердска активистка Наталья Слесарева. Ждем ответ

После пикета 12 июня написала заявление в полицию по теме «Кто роет котлован под мусорную свалку около кладбища Бердска» активистка Наталья Слесарева. Ждем ответ«На меня наденут наручники?»: После одиночного пикета против свалки под Бердском полиция выписала протокол активистке Натальи Слесаревой. Смотрите видеоЕщё 4 новости

12 июня известная бердская активистка Наталья Слесарева, являющаяся членом общественной организации «Зеленый Патруль», выступила против возможного строительства мусорного полигона под Бердском у микрорайона Юго-Восточного.
Напоминаем, что сельскохозяйственную землю, возможно, отдадут под мусорную свалку.

— Согласно моим сведениям строительство мусорного полигона подтвердили некоторые депутаты. Их имен называть не буду. Утром я отправила смс городскому спикеру, мэру и вице-мэру Бердска, но ответа в течение часа я так и не получила. В 12:00 вышла на одиночное пикетирование и решила выразить своё мнение, — рассказала об акции протеста «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Петровна в пятницу.

На место пикета оперативно приехали сотрудники полиции. Они зачитали закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»: смс-сообщение не является документальным доказательством обращения в муниципальные органы власти. Стражи порядка заподозрили, что Наталья Слесарева нарушила режим самоизоляции и провела публичное мероприятие.

— Это что теперь весь Бердск нужно арестовать? — возмущена активистка.

От подписи в протоколе она отказалась. Пикетирование проводилось в маске и без привлечения других людей, по ее мнению.

— Всё равно помрём, зато шаг навстречу хорошей жизни сделаем. С нами правда. Сотрудники полиции составили вместе со мной протокол-объяснение и взяли заявление с целью пояснения целей постройки. Дав официальный комментарий телевизионным СМИ, подполковник Кондратов, сказал, что претензий не имеет. Про штраф не упоминали, — высказалась Наталья.

На месте проведения пикета Наталья Слесарева написала заявление: она просит сотрудников полиции выяснить, что планируют строить на участке между Бердском и Искитимом. Полицейские должны ответить ей в установленные законом сроки.

Поддерживали мнение активистки и выступают против мусорной свалки по соседству, проходящие мимо жители Юго-Восточного микрорайона.

Мэр Бердска Евгений Шестернин прокомментировал пикет общественницы. Он заверил, что на территории города мусорный полигон не строится и не планируется.

Начало проложенной дороги к кладбищу принадлежит компании ООО «Полигон». Пока это только дорога, которая находится на территории Искитимского района, выяснил «Курьер. Среда. Бердск».

Администрация Искитимского района сообщает, что пока разрешения на строительство собственнику не выдано.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.

Автор видео Алина Бурова

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