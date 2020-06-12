И тут начался ад: 5 дней не брали в роддом беременную из-за из-за «ложноположительного» теста на ковид

Екатерина Лелекова неделю назад из-за почечной колики вызвала скорую, которая доставила её в роддом, а там «на всякий случай» сделали экспресс-тест на коронавирус. И начались страдания.

Екатерина Лелекова: Всю ночь у меня болела поясница. На утро вызвала скорую. И тут начался ад. Меня с жуткой болью возили по всем больницам и все меня футболили

Беременную воркутянку пять дней не хотели брать в роддом из-за «ложноположительного» теста на ковид, пишет издание Подъем.

Екатерина Лелекова рассказала изданию «Подъём», что неделю назад из-за почечной колики вызвала скорую, которая доставила её в роддом, а там «на всякий случай» сделали экспресс-тест на коронавирус.

«На последней секунде тест показал слабую вторую полоску. Лаборант сказала, что это может быть ошибка и нужно переделывать. Меня отправили в инфекционную больницу сдать полноценный анализ. Там сказали, что госпитализировать бессимптомную беременную точно не будут и отправили домой, сказав, что приедет лаборант и возьмет анализ дома. Но никто не приходил. Всю ночь у меня болела поясница. На утро вызвала скорую. И тут начался ад. Меня с жуткой болью возили по всем больницам и все меня футболили. В роддоме сделали повторный анализ на короновирус, он был отрицательным, но в госпитализации все равно отказали. Сказали, что не возьмут, так как я не рожаю. В итоге меня положили в инфекционную больницу на 38 неделе беременности с почечной коликой».

В больнице Лелекова провела два дня, а накануне её всё же приняли в роддоме.

«В инфекционке взяли еще один анализ на ковид и отпустили домой, т.к я без симптомов. Второй день уже лежу в роддоме. Решили вызывать роды, камень из почки вышел».