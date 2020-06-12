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Засунули в отходы: На видео попала подающая просрочку из мусорки маленькая девочка двум теткам в Казани

17:48 12.06.2020
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В конце чистки бака от просрочки из магазина наставницы достали малышку из чана.

В группе Онлайн-Казань еще 6 июня опубликовано видео, на котором две женщины засунули маленькую девочку в мусорный бак. Ребенок из мусорки подает продукты. Видимо, просрочку. Женщины — одна принимает и передает второй, которая кладет еду в пакет на земле.

Прислано подписчиком, написали в группе:

-Вот такая жесть на Ибрагимова. В мусорный контейнер эти две женщины засунули маленькую девочку (они достаются ее в конце), которая подавала им мусор в виде просрочки из близлежащего магазина продуктов… Нет слов…

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