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Жара в 30 градусов 13 июня сменится на дождь и +20 в воскресенье в Бердске

18:02 12.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Противоречивая погода ожидает бердчан в ближайшие выходные. Понижение температуры за сутки — на 10 градусов.

Жара в 30 градусов 13 июня сменится на дождь и +20 в воскресенье в Бердске
На целую неделю с 14 июня в Бердске зарядят дожди

По прогнозам синоптиков, в ближайшую субботу в Бердске ожидается по-настоящему летняя погода. В 13 июня воздух прогреется до +30 градусов. Будет солнечно с небольшой облачностью. Ветер южный и юго-западный со скоростью не более 5 метров в секунду.

Но в воскресенье погода испортится. Столбик термометра 14 июня не поднимется выше 20 градусов тепла, прогнозируют синоптики. Обещают небольшие дожди в течение всего дня. Ветре сменится на северный.

Прохладно и дождливо будет в Бердске всю следующую неделю.

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От редакции

Уже распланировали выходные?

Аноним, 12 июня 2020 18:43
НВР:
Хочу на дачу, но автобусы на самоизоляции>:o

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