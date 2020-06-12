Жара в 30 градусов 13 июня сменится на дождь и +20 в воскресенье в Бердске

Противоречивая погода ожидает бердчан в ближайшие выходные. Понижение температуры за сутки — на 10 градусов.

На целую неделю с 14 июня в Бердске зарядят дожди

По прогнозам синоптиков, в ближайшую субботу в Бердске ожидается по-настоящему летняя погода. В 13 июня воздух прогреется до +30 градусов. Будет солнечно с небольшой облачностью. Ветер южный и юго-западный со скоростью не более 5 метров в секунду.

Но в воскресенье погода испортится. Столбик термометра 14 июня не поднимется выше 20 градусов тепла, прогнозируют синоптики. Обещают небольшие дожди в течение всего дня. Ветре сменится на северный.

Прохладно и дождливо будет в Бердске всю следующую неделю.