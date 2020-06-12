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Новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам до 1 января 2031 разработал Роспотребнадзор. Прочти изменения

18:17 12.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В палатках и киосках обяжут устанавливать раковины для мытья рук, а от нестационарных торговых объектов туалеты должны быть в пешей доступности. Резаные арбузы продавать запретят.

Новые санитарно эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам до 1 января 2031 разработал Роспотребнадзор. Прочти изменения
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, правила будут действовать до 1 января 2031 года. Их цель — предотвратить возникновение и распространение инфекций и отравлений, связанных с пищевой продукцией.

Так, рыбные магазины не смогут размещаться в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям. Уровни шума в торговых залах должны будут соответствовать требованиям, предъявляемым к уровням шума в жилых помещениях.

Сотрудникам запретят продавать продукты, упавшие на пол, взвешивать товары на весах без упаковки, а также продавать яйца в отделах, реализующих товары, не упакованные производителем, готовые к употреблению, и выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару.

«В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря», — отмечается в материалах ведомства.

Кроме того, над торговыми точками на открытых рынках нужно будет устанавливать навесы для защиты товаров от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. В палатках и киосках обяжут устанавливать раковины для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны будут размещаться в местах, где есть туалет в пешая доступность от рабочего места.

Продажу бахчевых культур частями и с надрезами в объектах мелкорозничной торговли запретят.

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