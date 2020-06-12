Бесплатно возит врачей в пандемию COVID-19 Яндекс.Такси в Новосибирске

Для медиков выделили отдельный автопарк. Внести свои пожертвования в счет оплаты поездок может каждый.

Врачей больниц Новосибирска на вызовы будет возить Яндекс

В Новосибирске запустили проект Яндекса «Помощь рядом». Это проект поддержки медицинских и социальных служб, нагрузка на которые выросла из-за пандемии коронавируса.

С этого дня компания организует перевозку врачей из 34 больниц и поликлиник Новосибирска на дом к пациентам. В регионе проект реализуется при содействии министерства здравоохранения Новосибирской области.

Для перевозки врачей в Новосибирске Яндекс вместе с таксопарками-партнёрами сформировал отдельный парк автомобилей. Врачи и другие медицинские работники заказывают автомобиль с водителем по специальному тарифу «Медик» в приложении Яндекс.Такси. Для них эти поездки бесплатны. Водители подключаются к парку и выполняют социально важные заказы по собственному желанию — принимать другие заказы в это время они не могут. Задействованные автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование.

Проект по организации поездок для врачей запущен уже более чем в 30 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Медицинские работники в этих городах уже смогли посетить больше 180 тысяч пациентов на дому — теперь врачи успевают принять в 2 раза больше вызовов в день.

Для оплаты поездок врачей и социальных работников Яндекс запустил форму для пожертвований на странице help.yandex.ru. С её помощью любой человек или организация могут перечислить средства, который пойдут на финансирование проекта.

Медицинские и социальные службы, которые нуждаются в помощи, могут отправить запрос на странице help.yandex.ru.

«Помощь рядом» — социальный проект Яндекса. Компания запустила его, чтобы помочь медицинским и социальным службам во время пандемии. В рамках проекта Яндекс организует поездки врачей на вызовы на дому, перевозит сотрудников и волонтёров некоммерческих организаций и доноров крови, доставляет продуктовые наборы и обеды медицинским работникам и пострадавшим из-за пандемии людям в разных регионах страны.

На старте проекта компания вложила в него 250 миллионов рублей, которые потратили на переоборудование автомобилей, отладку логистики, регулярную дезинфекцию машин, оплату поездок водителей и другие расходы на обеспечение безопасности здоровья водителей, врачей и социальных работников.