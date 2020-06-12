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Карту выхода регионов из самоизоляции опубликовал сайт стокороанвирус

19:02 12.06.2020 Фото: pexels
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Третий этап только на Сахалине на 12 июня. Там почти сняли ограничения. Новосибирской области на интерактивной карте нет.

Карту выхода регионов из самоизоляции опубликовал сайт стокороанвирус
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Карту выхода регионов из самоизоляции опубликовал сайт стокороанвирус

Карту выхода регионов из самоизоляции опубликовал сайт стокороанвирусПризнаки второй волны коронавируса назвали ученыеЕщё 1535 новостей

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, ведённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Отмечается, что на карте разными цветами представлены четыре разных этапа снятия ограничительных мер.

Самые жёсткие ограничения 0 уровня представлены темно-оранжевым цветом, а самые слабые ограничения 4 уровня — тёмно-зелёным.

Согласно карте, в данный момент большинство субъектов Российской Федерации перешли к первому этапу снятия ограничений.

Согласно последней информации, всего в России к настоящему времени подтверждено 511 423 случая коронавируса.

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