Карту выхода регионов из самоизоляции опубликовал сайт стокороанвирус

Третий этап только на Сахалине на 12 июня. Там почти сняли ограничения. Новосибирской области на интерактивной карте нет.

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