Карту выхода регионов из самоизоляции опубликовал сайт стокороанвирус

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, ведённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Отмечается, что на карте разными цветами представлены четыре разных этапа снятия ограничительных мер.
Самые жёсткие ограничения 0 уровня представлены темно-оранжевым цветом, а самые слабые ограничения 4 уровня — тёмно-зелёным.
Согласно карте, в данный момент большинство субъектов Российской Федерации перешли к первому этапу снятия ограничений.
Согласно последней информации, всего в России к настоящему времени подтверждено 511 423 случая коронавируса.