Путин: поправки в Конституцию поддерживает большинство россиян

В День России президент впервые после 9 мая принял участие в публичной церемонии. Но на вечерний концерт он не пойдет.

Владимир Путин выступил на церемонии в честь Дня России

Флаг РФ торжественно подняли на Поклонной горе в Москве 12 июня, в церемонии принял участие президент Владимир Путин. Он высказал убеждение, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости поправок к Конституции.

«У нас общий исторический код, нравственные устои. Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны — и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан»,— заявил господин Путин.

Это первое публичное мероприятие с участием Владимира Путина с 9 мая. В этом году не будет традиционного приема по случаю Дня России в Кремле. Путин не планирует посещать праздничный концерт на Красной площади вечером 12 июня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля, этот день будет выходным. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать в электронном виде с 25 по 30 июня. В Новосибирской области будут голосовать традиционно — заполением бюллетеня на избирательном участке, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».