Привидение заставляет пить пиво жителей «нехорошей квартиры» в Таганроге

А если не пьют, начинают летать вещи и мебель. По словам жильцов, их квартира регулярно затапливается водой при закрытых кранах, а сами они получают записки и сообщения с угрозами.

Российская семья пожаловалась на приказывающее пить пиво привидение

Жители одного из домов в Таганроге уверены, что с ними в квартире живет привидение. Как сообщает издание «КП. Ростов», аномальному явлению уже успели дать имя — Затан.

По словам жильцов, их квартира регулярно затапливается водой при закрытых кранах, а сами они получают записки и сообщения с угрозами. Кроме того, их якобы склоняют к алкоголизму, заставляя пить пиво. Если приказы не исполняются, в квартире начинают летать вещи, а мебель переворачивается. Муж хозяйки жилья — Дмитрий — жалуется на удары по телу и синяки.