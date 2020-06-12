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Заразилась коронавирусом жена Зеленского

20:02 12.06.2020 Фото: facebook.com
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Заразилась коронавирусом жена Зеленского
У Елены  Зеленской обнаружили коронавирус
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразилась коронавирусом жена Зеленского

COVID-19 еще не победили в России, заявили в МинздравеЗаразилась коронавирусом жена ЗеленскогоЕщё 1537 новостей

Елена Зеленская сообщила, что хорошо себя чувствует, находится на амбулаторном лечении, от родственников ее изолировали. Глава государства и их дети тоже прошли тестирование, у них отрицательные результаты

Результаты теста на коронавирус у жены президента Украины Владимира Зеленского Елены оказались положительными. Об этом сообщает офис главы государства в Telegram-канале.

Администрация украинского президента отмечает, что у его жены нет симптомов заболевания.

Сама Зеленская написала в Facebook, что чувствует себя хорошо, находится на амбулаторном лечении и изолирована от других членов семьи.

«Неожиданные новости. Особенно учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила — маски, перчатки, минимум контактов», — отметила первая леди.

Зеленская добавила, что ее муж и дети тоже прошли тестирование на коронавирус, у них отрицательные результаты.

В офисе президента отметили, что на публичных мероприятиях Зеленская соблюдала требования Минздрава и регулярно проходила тестирование. Последний тест, проведенный в начале июня показал, что коронавирусной инфекции у жены президента не было.

В середине апреля коронавирусом заразился командующий Нацгвардии Украины Николай Балан. Заболевание у него протекало в удовлетворительной форме и почти без симптомов. Всех контактировавших с Баланом обязали пройти тестирование.

По данным Минздрава Украины на 12 июня, в стране зарегистрировали 29,7 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, 870 человек умерли. Выздоровели более 13,5 тыс. человек, всего в стране провели свыше 688 тыс. тестов, передает РБК.

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