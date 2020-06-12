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Трудоголик Путин работает без полноценных отпусков и выходных, заявил Песков

20:09 12.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам пресс-секретаря, президент «вообще не может делать перерывы». Рабочий график Дмитрия Пескова совпадает с режимом его начальника.

Трудоголик Путин работает без полноценных отпусков и выходных, заявил Песков
Путин наслаждается осенней природой. Песков отметил, что Путин «в хорошем смысле слова трудоголик»

Президент России не может иметь полноценные выходные и отпуск, он всегда на работе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, назвав Владимира Путина трудоголиком в хорошем смысле слова.

«Президент <…> у нас, как вы знаете, в хорошем смысле этого слова трудоголик, он работает постоянно», — сказал Песков, отвечая на вопросы юнармейцев в рамках акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!», передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, глава государства «вообще не может делать перерывы, он не может уйти в полном смысле этого слова ни на выходные, ни в отпуск, он постоянно на работе».

Песков подчеркнул, что у него, как у пресс-секретаря, график совпадает с рабочим графиком президента, а рабочий день является ненормированным.

«Мы иногда начинаем в 10 [утра], иногда ближе к 11, но заканчивается он [рабочий день] далеко за 9, 10, а то и 11 часов вечера. Когда мы в командировках, фактически работаем круглосуточно с небольшими перерывами на сон, все зависит от графика президента», — сказал представитель Кремля.

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От редакции

Даже на отдыхе Путин не расслабляется?

Аноним, 12 июня 2020 21:07
А как вы расслабляетесь? - А я не напрягаюсь!

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