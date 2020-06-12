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«Такого не было с 1953 года»: Напомнил Путину о суде над врачами за убийство доктор Рошаль

20:54 12.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента обратить внимание на резонансное дело калининградских врачей. «Это все неправильно».

Такого не было с 1953 года: Напомнил Путину о суде над врачами за убийство доктор Рошаль
Рошаль в свете дела калининградских врачей вспомнил, что такого не было с 1953 года

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента РФ Владимира Путина обратить внимание на резонансное дело калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.

«Я должен выполнить просьбу сообщества врачебного и сказать, что нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, когда двух врачей судят за убийство»,- сказал Рошаль, выступая на церемонии вручения президентом медали «Герой труда Российской Федерации».

Он отметил, что «такого не было в России с 1953 года».

«Я не хочу давить на суд, но я хочу сказать, что готов выступить там и пояснить, почему это все неправильно», — подчеркнул Рошаль.

Умерший ребенок
В ноябре 2018 года после смерти новорожденного и.о. главврача калининградского роддома Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил еще одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. Суд отправил ее под домашний арест.

По данным ведомства, в роддом поступила женщина, которая на раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов. По версии следствия, прогнозируя летальный исход недоношенного младенца, Белая приняла решение «убить новорожденного».

Для чего привлекла врача-неонатолога Элину Сушкевич, которую теперь обвиняют в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Она также находится под домашним арестом.

История с обвинением врачей вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку врачей выступили как калининградские коллеги Сушкевич и Белой, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители малышей, которых спасли врачи.

В суде сообщили, что формирование коллегии присяжных заседателей в закрытом судебном заседании продолжится 2 июля, передает «Интерфакс».

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