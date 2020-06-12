Где живут зараженные COVID-19 на 12 июня в Новосибирской области?

«Чистыми» от коронавируса остались только два района в регионе — Венгеровский и Кыштовскй. Бердск лидирует среди городов по числу заболевших.

В Новосибирской области осталось только два района без коронавируса

В Новосибирской области только в двух районах не выявили заболевших коронавирусом — в Венгеровском и Кыштовском. Об этом доложил руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на 12 июня, среди городов области больше всего случаев выявлено в Бердске — 80 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В Оби зафиксировано 49 случаев.

Лидерами среди районов на 11 июня стали Новосибирский — 183 случая, Мошковский — 60, Тогучинский — 58. В Коченевском и Искитимском районах выявлено по 55 заболевших, в Черепановском — 46, в Чулымском — 41, в Ордынском — 33, в Колыванском — 26.