Сантехник насиловал и убивал несколько лет детей и женщин в Подмосковье

Первое преступление, по версии следствия, он совершил в 2013 году. Последнее — в 2020-м, он проник в дом и совершил изнасилование 10-летней девочки. Подозреваемого задержали.

Задержать подозреваемого смогли по ДНК

В Московской области задержан подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований. Об этом сегодня, 12 июня, сообщили в Следственном комитете России.

Следователем следственного отдела по городу Ступино СКР по Московской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области задержан подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов. Им оказался местный житель, работающий сантехником в одном из ЖЭО.

По данным следствия, подозреваемый совершил в 2013, 2015 и 2020 годах изнасилования и убийства трёх женщин. Как правило он проникал в домовладения, где в дальнейшем совершал преступления.

Кроме этого, в январе 2020 года он проник на второй этаж домовладения и совершил изнасилование 10-летней девочки.

Долгое время преступления оставались не раскрытыми. Но работа по установлению лица, совершившего убийства не прекращалась. Так криминалистами ГСУ СК России по Московской области совместно с криминалистами ГУК СК России проведён целый комплекс экспертиз, в том числе по образцам ДНК проведены сравнительные исследования. Следователями и оперативными сотрудниками на причастность к преступлению отработан большой круг лиц, осмотрено многочисленное количество видео с камер наблюдения, проведены технические мероприятия с телефонной и иной техникой.

Благодаря комплексу предпринятых мер, а также кропотливой работе сотрудников всех указанных подразделений и ведомств, личность подозреваемого была установлена. Мужчина задержан. На допросе у следователя он дал признательные показания. В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.