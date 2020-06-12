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COVID-19 еще не победили в России, заявили в Минздраве

21:46 12.06.2020 Фото: Минздрав НСО
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Опасность риска распространения коронавируса в стране уменьшилась, но она, скорее всего, сохранится до массового применения вакцины, считает главный инфекционист Елена Малинникова.

COVID 19 еще не победили в России, заявили в Минздраве
Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
COVID 19 еще не победили в России, заявили в Минздраве

COVID-19 еще не победили в России, заявили в МинздравеЗаразилась коронавирусом жена ЗеленскогоЕщё 1537 новостей

Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России, остаются, однако их опасность уменьшилась. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного инфекциониста Елену Малинникову.

«Вероятно, до массового применения вакцины нам предстоит жить с циркулирующим COVID-19 в популяции», — считает она.

Малинникова отметила, что о полной победе над заболеванием говорить еще рано, поскольку его продолжают регистрировать в регионах. Инфекционист заявила о важности соблюдения индивидуальных мер защиты в период снятия ограничений, отметив, что россиян ожидает «проверка на зрелость». «От уровня выполнения этих мер зависит благополучие страны, региона, города, поселка и вашей семьи», — подчеркнула она.

Чтобы не подвергнуть себя риску заражения, специалист посоветовала соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки, носить маску и перчатки в общественных местах, соблюдать дистанцию и избегать массовых мероприятий. Она напомнила, что источником вируса являются также и те, у кого COVID-19 протекает бессимптомно, и призвала в случае недомогания отказаться от поездок на отдых в парк, лес или на дачу.

При снятии ограничений власти учитывают ряд факторов, добавила Малинникова. В их числе данные по уменьшению или стабилизации числа новых случаев коронавируса, данные по росту числа обнаружения антител к COVID-19, готовность к профилактическим мерам, уровень обеспечения граждан средствами индивидуальной защиты, уровень негативных проявлений, связанных с самоизоляцией (обострение хронических заболеваний, гиподинамия), и так далее.

По прогнозу ученых из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева, эпидемия коронавируса в России может завершиться в конце июля. Специалисты при этом не исключили, что в связи со снятием ограничений в стране могут появиться новые короткие волны эпидемии и рост числа зараженных.

О том, что в России возможна вторая волна коронавируса, говорили в Кремле, Роспотребнадзоре и Минздраве. Министр Михаил Мурашко считает, что ее может спровоцировать завоз заболевания из-за границы. Он отметил, что, если ситуация с COVID-19 ухудшится, в России возможно чередование карантина и его отмены.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России выявили более 511 тыс. случаев заражения COVID-19, из них за последние сутки — 8,9 тыс. Всего в стране от заболевания умерли 6,7 тыс. человек.

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От редакции

Сколько еще ждать?

Covid-19, 12 июня 2020 21:57
Малинникова ничего не говорила о том, что опаснее - т.н. "эпидемия" или сырая, толком не проверенная вакцина?

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