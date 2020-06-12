Зачем приезжала к Ефремову актриса Рената Литвинова? Поддержать

Она рассказала, что привезла к актеру его дочь и свою крестницу Анну Марию, которая встретилась с отцом после его допроса.

8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу»

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала домой к Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о смертельном ДТП в Москве.

Она рассказала «МК», что привезла к актеру его дочь и свою крестницу Анну Марию, которая встретилась с отцом после его допроса.

«Она <…> поддержала его. Он ее отец, она его любит», — цитирует ее издание.



Кроме того, Литвинова пообщалась с женой Ефремова Софьей. Она добавила, что не останется в стороне и продолжит помогать семье артиста.

Собеседница «МК» заметила, что сразу после трагедии Анна Мария пыталась разыскать контакты родственников погибшего Сергея Захарова, чтобы принести соболезнования и предложить помощь.

По ее словам, сейчас около квартиры Ефремова постоянно дежурят толпы журналистов и «неадекватных личностей» с телефонами, которые «одержимы преследованием его семьи». Она назвала это испытанием для родственников артиста.

«Не знаю, как без Мишиной помощи будут жить его дети, пятеро их — он всем помогал. Был кормилец», — заключила она.

В понедельник вечером на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, ехавшего за рулем Jeep Grand Cherokee. Он пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с «Ладой», водителем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой. На следующий день утром мужчина скончался.

Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в его крови нашли следы наркотиков.

Против артиста возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Актера поместили под домашний арест до 9 августа.