Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий

Магнитных бурь в первом месяце лета 2020 года будет всего две. Первая буря придет восьмого июня, этот геомагнитный всплеск эксперты оценивают на 2,5 балла из пяти возможных.

На протяжении двенадцати месяцев в году метеозависимые люди ощущают отрицательное воздействие космических планет

Метеочувствительные люди могут испытывать повышенную усталость, у них могут случаться перепады настроения, снижается работоспособность, а также они будут жаловаться на общее недомогание в дни магнитных бурь.

Для того, чтобы облегчить состояние, врачи рекомендуют принимать расслабляющие ванны с добавлением морской соли, пить чай с мятой, снизить на время физическую активность (занятия в тренажерном зале также попадают в список запретов), также избегайте места большого скопления людей, что весьма актуально, если учитывать, что сейчас бушует пандемия вируса COVID-19.

Вторая магнитная буря грядет девятого июня. В это время усиливается солнечная активность, обостряются симптомы, ухудшается состояние здоровья людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. В это время существует высокий риск нервных срывов, люди могут жаловаться на головные боли и бессонницу.

Эксперты рекомендуют некоторое время не употреблять соленую пищу, также нужно пить как можно больше чистой воды. Люди, у которых слабая нервная система, должны принимать успокоительные средства. Для того, чтобы быстро и крепко засыпать, врачи советуют воспользоваться отваром мяты или выпить молоко с медом.

8 числа, в понедельник. Магнитные бури будут средними, и приведут к:

быстрой утомляемости; внезапным эмоциональным перепадам; резкой смены настроения; снижению трудоспособности; недомоганиям; головным болям; мышечным болям.

В этот день специалисты рекомендуют принять горячую ванную с пеной, затем выпить чашечку мятного чая, чтобы окончательно снять напряжение, полученное в течение дня. Не рекомендуются работы, связанные с сильной физической нагрузкой. Также не желательно посещать места массового скопления людей.

9 числа, во вторник. Магнитные бури будут сильными, и приведут к:

резкому ухудшению здоровья; обострению хронических болезней; сердечным болям; мышечным болям; головным болям; болям в суставах; головокружениям; эмоциональной нестабильности; проблемам со сном.

Как сохранить здоровье в период магнитных бурь

На протяжении двенадцати месяцев в году метеозависимые люди ощущают отрицательное воздействие космических планет. Метеозависимость можно и нужно лечить. Когда человек взрослеет, то симптомы при метеозависимости проявляются все сильнее, существует высокий риск развития осложнений. Если не лечить это заболевание, то можно столкнуться с фатальными последствиями – инфарктом, инсультом и гипертоническим кризом. Для того, чтобы избежать плохого воздействия магнитных бурь, эксперты советуют следовать некоторым рекомендациям:

Старайтесь свести к минимуму пребывание на солнце.

Регулярно делайте зарядку (имеется ввиду не полноценный спорт, а лишь несколько обычных упражнений, которые направлены на улучшение кровообращения).

Следует регулярно выполнять упражнения, которые направлены на дыхание.

Контрастный душ – ключ к успеху. На первый взгляд вам покажется, что это сложно, но позже вы сможете привыкнуть. Достаточно чередовать по десять-пятнадцать секунд холодную и горячую воду.

Рекомендуется пить травяные отвары, либо добавлять несколько различных трав в обычный чай с лимоном.

Врачи рекомендуют в магнитные дни избегать физической активности, если ваша работа связана с физическим трудом, возьмите выходной, или сообщите начальству, что неважно себя чувствуете.



Источник: Пронедра