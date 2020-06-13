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Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины

14:44 13.06.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Отказать могут, если доход превышал один прожиточный минимум на каждого члена семьи. Также если разные прописки с матерью и ребенком. Читайте подробнее в тексте.

Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины
Пособия от 3 до 7 лет не получили многие жители Бердска и Искитима
Сюжет: Все пособия Путина
Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины

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Вы еще не получили пособие на детей от 3 до 7 лет в 36 тыс. рублей? Или вам уже пришел отказ? Сотрудники Отдела пособий и социальных выплат Искитима рассказали сайту «Весь Искитим», какие могут причины отказа. Напомним, 10 июня, жительница Искитимского района Марина получила пособие на старшего ребенка 5 лет. В комментариях к этому тексту многие жители отмечали, что все еще не получили пособия.

3 возможные причины отказа в пособии от 3 до 7 лет

В первую очередь важно посмотреть статус вашего заявления на пособия на сайте госуслуг, возможно, оно еще на рассмотрении, возможно получен отказ.

На данный момент у каждого родителя, который подавал заявки на выплаты должно быть два ответа. Важно их не путать! Первый на единовременную выплату, у этой заявки должен висеть статус — услуга оказана. Второй — на пособия от 3 до 7 лет — отдельная графа и ответ.

1. Отказать могут, когда доход превышал один прожиточный минимум на каждого члена семьи.
2. Разные прописки с матерью и ребенком
3. Указан не весь состав семьи (в частности, не все дети, например старше 7 лет).

Также сотрудники отдела пособий отметили, что быстро ответ по этому виду пособий прийти не может, так как система должна проверить информацию из налоговой, прописку и т.д.

Для справки

Выплату получают семьи, если среднедушевой доход семьи составляет ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. И она финансируется за счет двух источников: это федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации.

В среднем по стране выплата будет составлять половину прожиточного минимума и соответствовать 5500 рублям. В Новосибирской области пособие равно 6 018 рублей. Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года. С учетом того, что выплату начали с 1 июня, граждане смогут получить в июне выплату сразу же за шесть месяцев, то есть 36 тыс. рублей.

Комментарии родителей к тексту о получении пособий

Бердск

— Нет, не получила. Прошло 3 недели, до сих пор ждут ответа от запросов. Только одни обещания, в пятницу обещали, что в понедельник все будет, сегодня уже снова до понедельника. Когда будут не известно.

— Получила, 10 июня вечером пришли.

— Я рада, хоть одну маму осчастливили, вот только жаль что единицы получат пособие, а трезвонят? Обещали и пенсионеров осчастливить и только одни обещания видимо?

Искитим

— Тоже живу в Искитимском районе, но деньги ещё не пришли. Оформляла в начале июня, через госуслуги. Если честно ни как не понятно, толи одобрили, толи нет. Хотя в статусе заявления стоит что услуга оказана. Скажите как у вас было. Или у кого то токая же ситуация, ответьте, пожалуйста.

— Я подала заявление через госуслуги, и с 22.05 висит услуга оказана и всё на этом!

— Аналогично, со 2.06 в личном кабинете на госуслугах — услуга оказана. Кому?когда? И куда — непонятно.

— Прямо событие, Марина получила пособие, я бы ещё понял если бы в новости были бы глобальные выплаты, много народу получило, а тут какая-то Марина, которая усиленно благодарит Путина и приятно удивлена. Что-то я не вижу повальных благодарностей по сети. Может Марина в местной администрации работает или там у банкоматов/соцзащит журналисты дежурят просто отлавливая хотя бы кого то, ну хотя бы одного на удачу, кто вообще получил эти пособия?

— Нет не пришли, отказ. Оказывается нужно иметь одинаковую прописку с детьми, временная регистрация не подходит. Как мне объяснили в соцзащите. При чём это нигде не говорилось, даже подавая заявление был пункт подачи по месту регистрации. Очень многим отказали. И причины самые разные.

— Подайте заявление в самом МФЦ, пусть покажут приказ и перечень причины почему отказывают, где прописаны какие документы нужны.

— Не брехня! Я на двоих получила пособие. Причем, автоматически, т.к. те кто уже получал пособия на детей, попали в список первых, кому перевели. А те кто не получал ничего от отдела пособий, еще ждут поди.

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От редакции

Вы получили пособие?

Аноним?, 13 июня 2020 16:14
Причем сдесь прописка!

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