После пикета 12 июня написала заявление в полицию по теме «Кто роет котлован под мусорную свалку около кладбища Бердска» активистка Наталья Слесарева. Ждем ответ

12 июня известная бердская активистка Наталья Слесарева, являющаяся членом общественной организации «Зеленый Патруль», выступила против возможного строительства мусорного полигона под Бердском у микрорайона Юго-Восточного.
Напоминаем, что сельскохозяйственную землю, возможно, отдадут под мусорную свалку.
— Согласно моим сведениям строительство мусорного полигона подтвердили некоторые депутаты. Их имен называть не буду. Утром я отправила смс городскому спикеру, мэру и вице-мэру Бердска, но ответа в течение часа я так и не получила. В 12:00 вышла на одиночное пикетирование и решила выразить своё мнение, — рассказала об акции протеста «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Петровна в пятницу.
На место пикета оперативно приехали сотрудники полиции. Они зачитали закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»: смс-сообщение не является документальным доказательством обращения в муниципальные органы власти. Стражи порядка заподозрили, что Наталья Слесарева нарушила режим самоизоляции и провела публичное мероприятие.
— Это что теперь весь Бердск нужно арестовать? — возмущена активистка.
От подписи в протоколе она отказалась. Пикетирование проводилось в маске и без привлечения других людей, по ее мнению.
— Всё равно помрём, зато шаг навстречу хорошей жизни сделаем. С нами правда. Сотрудники полиции составили вместе со мной протокол-объяснение и взяли заявление с целью пояснения целей постройки. Дав официальный комментарий телевизионным СМИ, подполковник Кондратов, сказал, что претензий не имеет. Про штраф не упоминали, — высказалась Наталья.
На месте проведения пикета Наталья Слесарева написала заявление: она просит сотрудников полиции выяснить, что планируют строить на участке между Бердском и Искитимом. Полицейские должны ответить ей в установленные законом сроки.
Поддерживали мнение активистки и выступают против мусорной свалки по соседству, проходящие мимо жители Юго-Восточного микрорайона.
Мэр Бердска Евгений Шестернин прокомментировал пикет общественницы. Он заверил, что на территории города мусорный полигон не строится и не планируется.
Начало проложенной дороги к кладбищу принадлежит компании ООО «Полигон». Пока это только дорога, которая находится на территории Искитимского района, выяснил «Курьер. Среда. Бердск».
Администрация Искитимского района сообщает, что пока разрешения на строительство собственнику не выдано.
«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.
Автор видео Алина Бурова
Свалка будет отравлять воду в Гуменке и на водозаборе, и воздух в городе, и мусоровозы вмиг раздолбят дорогу на кладбище.
И свалка находится недалеко от зоны перспективной застройки.
Бред какой то: а куда мусор то девать должны?
Тем более что планируется не свалка, а завод мусороперерабатывающий, который так хотели со времени введения мусорной реформы.
Чем недовольны то?
Назови все мусороперерабатывающие заводы в Западной Сибири? Сдулся? Троль!
В 2018 году Владимир Путин говорил, что до 2024 года будут созданы 200 мусороперерабатывающих заводов.
Ну вот, назвал.
Идите голосовать за экологию в Конституции))
Да и какая мне разница собственно?
Я вот знаю что мусор надо перерабатывать, а не складировать и это цивилизованный метод обращения с отходами.
Я знаю что когда затевали мусорную реформу говорили что и будут так делать.
Я вижу что у нас и хотят так сделать, а какие то провокаторы проплаченные и боты протестуют против разумных и правильных инициатив.
И искренне не понимаю: почему...
Я вижу что у нас и хотят так сделать, а какие то провокаторы проплаченные и боты протестуют против разумных и правильных инициатив."
Когда не думаешь своей головой, за тебя думают соловьёвы.
А статистика по нераскрытым убийствам, изнасилованиям, кражам , грабежам, коррупции во власти засекречена?!
Все силовые структуры на данный момент работают только над инакомыслящими, не до грабежей.)
Да.
Вот очень интересная статья "Мусорная ловушка: в отличие от России, Европа уже отказывается от сжигания отходов"
https://newizv.ru/interview/19-11-2019/musornaya-lovushka-evropa-v-otlichie-ot-rossii-uzhe-otkazyvaetsya-ot-szhiganiya-othodov
Почитайте для ознакомления, почему вместо путинских мусороперерабатывающих заводов в России будут строить мусоросжигащие.
И чем эти мусоросжигающие заводы будут отличаться от мусоросжигающих заводов Европы.
Наивный северокорейский юноша? Ты наверное ещё в деда мороза веришь?
Да