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После пикета 12 июня написала заявление в полицию по теме «Кто роет котлован под мусорную свалку около кладбища Бердска» активистка Наталья Слесарева. Ждем ответ

14:21 13.06.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Стражи порядка заподозрили, что Наталья Слесарева нарушила режим самоизоляции и провела публичное мероприятие. Но как выяснили, что нарушения не было.

После пикета 12 июня написала заявление в полицию по теме Кто роет котлован под мусорную свалку около кладбища Бердска активистка Наталья Слесарева. Ждем ответ
Пикетирование проводилось в маске без привлечения посторонних людей
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
После пикета 12 июня написала заявление в полицию по теме Кто роет котлован под мусорную свалку около кладбища Бердска активистка Наталья Слесарева. Ждем ответ

После пикета 12 июня написала заявление в полицию по теме «Кто роет котлован под мусорную свалку около кладбища Бердска» активистка Наталья Слесарева. Ждем ответНе планируется и не строится мусорная свалка в Бердске, заявил мэр Евгений ШестернинЕщё 4 новости

12 июня известная бердская активистка Наталья Слесарева, являющаяся членом общественной организации «Зеленый Патруль», выступила против возможного строительства мусорного полигона под Бердском у микрорайона Юго-Восточного.
Напоминаем, что сельскохозяйственную землю, возможно, отдадут под мусорную свалку.

— Согласно моим сведениям строительство мусорного полигона подтвердили некоторые депутаты. Их имен называть не буду. Утром я отправила смс городскому спикеру, мэру и вице-мэру Бердска, но ответа в течение часа я так и не получила. В 12:00 вышла на одиночное пикетирование и решила выразить своё мнение, — рассказала об акции протеста «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Петровна в пятницу.

На место пикета оперативно приехали сотрудники полиции. Они зачитали закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»: смс-сообщение не является документальным доказательством обращения в муниципальные органы власти. Стражи порядка заподозрили, что Наталья Слесарева нарушила режим самоизоляции и провела публичное мероприятие.

— Это что теперь весь Бердск нужно арестовать? — возмущена активистка.

От подписи в протоколе она отказалась. Пикетирование проводилось в маске и без привлечения других людей, по ее мнению.

— Всё равно помрём, зато шаг навстречу хорошей жизни сделаем. С нами правда. Сотрудники полиции составили вместе со мной протокол-объяснение и взяли заявление с целью пояснения целей постройки. Дав официальный комментарий телевизионным СМИ, подполковник Кондратов, сказал, что претензий не имеет. Про штраф не упоминали, — высказалась Наталья.

На месте проведения пикета Наталья Слесарева написала заявление: она просит сотрудников полиции выяснить, что планируют строить на участке между Бердском и Искитимом. Полицейские должны ответить ей в установленные законом сроки.

Поддерживали мнение активистки и выступают против мусорной свалки по соседству, проходящие мимо жители Юго-Восточного микрорайона.

Мэр Бердска Евгений Шестернин прокомментировал пикет общественницы. Он заверил, что на территории города мусорный полигон не строится и не планируется.

Начало проложенной дороги к кладбищу принадлежит компании ООО «Полигон». Пока это только дорога, которая находится на территории Искитимского района, выяснил «Курьер. Среда. Бердск».

Администрация Искитимского района сообщает, что пока разрешения на строительство собственнику не выдано.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.

Автор видео Алина Бурова

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От редакции

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Аноним, 13 июня 2020 02:19
ДаНВР:
Аноним, 13 июня 2020 07:39
Какой глюпый народ.
Аноним, 13 июня 2020 07:49
"Двухлетняя борьба, которую вели жители Архангельской области против строительства мусорного полигона, завершилась капитуляцией власти." А у нас даже не власть, а капиталисты местного разлива, берега попутавшие. Надо привлекать экоактивистов.
Аноним, 13 июня 2020 08:00
Да
Аноним, 13 июня 2020 08:33
Тролль, который пишет про "Вегу" и свалку забыл (или по молодости не знал), что сначала была свалка. Земли под поселок выделили потом и люди знали, где строят дом. А не так, что жили-были, предков хоронили, и вдруг оказались на свалке, где им и место (как решили бизнесмены).
Аноним, 13 июня 2020 11:31
Это надо не мертвым, это надо живым (чтобы по быстрому не стать мертвыми).
Свалка будет отравлять воду в Гуменке и на водозаборе, и воздух в городе, и мусоровозы вмиг раздолбят дорогу на кладбище.
И свалка находится недалеко от зоны перспективной застройки.
Гость, 13 июня 2020 09:57
Город-курорт, чО! Свалка, химзавод, нефтеперегонки самоварные, жжОм пластмассу и листву... Йооо-мана! Такое Богом данное место и так засрать?!
Аноним, 13 июня 2020 10:29
А может тогда новую не строить, а существующую закрыть?
Бред какой то: а куда мусор то девать должны?
Тем более что планируется не свалка, а завод мусороперерабатывающий, который так хотели со времени введения мусорной реформы.
Чем недовольны то?
Аноним, 13 июня 2020 11:16
"Тем более что планируется не свалка, а завод мусороперерабатывающий,"

Назови все мусороперерабатывающие заводы в Западной Сибири? Сдулся? Троль!
Аноним, 13 июня 2020 11:27
Завод перерабатывает лишь часть отходов, остальные складирует и сжигает. Как впрочем и сейчас, только там всё это на открытом воздухе, но вонять будет одинаково, если не сильней.
Аноним, 13 июня 2020 11:46
Назову))
В 2018 году Владимир Путин говорил, что до 2024 года будут созданы 200 мусороперерабатывающих заводов.
Ну вот, назвал.
Идите голосовать за экологию в Конституции))
Аноним, 13 июня 2020 11:54
Понятия я не имею где в западной сибири есть заводы.
Да и какая мне разница собственно?

Я вот знаю что мусор надо перерабатывать, а не складировать и это цивилизованный метод обращения с отходами.
Я знаю что когда затевали мусорную реформу говорили что и будут так делать.
Я вижу что у нас и хотят так сделать, а какие то провокаторы проплаченные и боты протестуют против разумных и правильных инициатив.
И искренне не понимаю: почему...
Аноним, 13 июня 2020 13:48
"Я знаю что когда затевали мусорную реформу говорили что и будут так делать.
Я вижу что у нас и хотят так сделать, а какие то провокаторы проплаченные и боты протестуют против разумных и правильных инициатив."

Когда не думаешь своей головой, за тебя думают соловьёвы.
Аноним, 13 июня 2020 10:41
Свою работу по задержанию активистов-оппозиционеров трудолюбивые и усердные до жопорвачества бердские полицейские выполняют на 146%!!!
А статистика по нераскрытым убийствам, изнасилованиям, кражам , грабежам, коррупции во власти засекречена?!
Все силовые структуры на данный момент работают только над инакомыслящими, не до грабежей.)
Аноним, 13 июня 2020 11:23
НВР:
Да.
Аноним, 13 июня 2020 11:58
Согласен.
Вот очень интересная статья "Мусорная ловушка: в отличие от России, Европа уже отказывается от сжигания отходов"
https://newizv.ru/interview/19-11-2019/musornaya-lovushka-evropa-v-otlichie-ot-rossii-uzhe-otkazyvaetsya-ot-szhiganiya-othodov
Почитайте для ознакомления, почему вместо путинских мусороперерабатывающих заводов в России будут строить мусоросжигащие.
И чем эти мусоросжигающие заводы будут отличаться от мусоросжигающих заводов Европы.
Аноним, 13 июня 2020 13:50
"Вот очень интересная статья "Мусорная ловушка: в отличие от России, Европа уже отказывается от сжигания отходов"

Наивный северокорейский юноша? Ты наверное ещё в деда мороза веришь?
Аноним, 13 июня 2020 12:44
НВР:
Да

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