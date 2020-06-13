День России в Бердске отметился протестным мероприятием
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День России в Бердске отметился протестным мероприятием

2:54:186/13/2020
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12 июля ровно в 12 часов известная в Бердске общественница Наталья Слесарёва встала в пикет на так называемой кладбищенской дороге.

На её плакате было начертано единственное требование: «Бердск против мусорного полигона».

По информации активистки и жителей бердского микрорайона Юго-Восточный, власти Искитимского района намерены организовать полигон для захоронения ТБО в непосредственной близости от нашего города — сразу за городским кладбищем. И туда уже благоустраивают дорогу.

— По нашим данным, деньги и 142 гектара земли в том месте выделены под строительство крахмального завода, — рассказала в беседе со «Свидетелем» Наталья Слесарёва. – Я согласна, объект нужный и полезный. Но по имеющейся у нас информации планы о крахмальном предприятии власти уже успешно переиграли и предполагают построить ровно то, что написано на моём плакате. Оно Бердску с розой ветров на его жилые районы надо? Думаю, что каждый уважающий себя бердчанин должен сказать решительное «нет» второй свалке практически в городской черте. Или власти хотят второй Шиес?

Я встала в сегодняшний пикет после того, как Бадьин и Захаров проигнорировали мои СМС-сообщения — администрация ведь не работает и приходится общаться таким способом — с простым человеческим вопросом: что там за кладбищем всё-таки будет? Шестернин толком ничего не сказал, заявив единственно, что Бердск там ничего подобного городить не собирается. А я всё-таки склонна добиться нормального, толкового ответа.

Бердчанам небезынтересно: если действительно там задумана свалка, а жители «Маяка» именно по этому поводу уже протестовали, то какие меры намерены предпринять руководители нашего города, чтобы эта затея искитимцев не осуществилась? Ответа пока нет.

Пикет общественницы был подавлен быстрее, чем она ждала ответа от руководителей Бердска.

— Приехали полицейские, вежливо попросили прекратить протестное мероприятие и написать объяснительную. Написала, конечно, и вручила им ответное заявление с просьбой проверить, кто и для каких целей осваивает участок и благоустраивает дорогу за кладбищем, — рассказала сайту «Свидетель» Наталья Слесарёва вечером 12 июня.

Ответ активистке полицейские обещали дать, по её словам, в установленные законом сроки.

На вопрос о том, что будет с протестом бердчан, указанным на её плакате далее, Наталья Слесарёва ответила коротко.

— Продолжим выяснение вопроса, но теперь уже совместно с жителями посёлка Маяк, так как они тоже крайне недовольны таким соседством. Ну, и надеемся, что власти в конечном счёте что-то, да переиграют. На прошедших в Искитиме слушаниях, как нам стало известно, большинство искитимцев тоже против размещения в этом месте мусорного полигона.

Источник: svidetel24.info

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