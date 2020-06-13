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Новый рекорд по COVID-19: 8 человек за сутки на 13 июня заразились в Бердске. Всего болеют 88

09:41 13.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Среди заболевших 5 женщин в возрасте 23, 27, 36, 44, 48 лет. И трое мужчин — 38, 41 и 61 года.

Новый рекорд по COVID 19: 8 человек за сутки на 13 июня заразились в Бердске. Всего болеют 88
88 пациентов с коронавирусом обнаружили в Бердске за все время пандемии
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Новый рекорд по COVID 19: 8 человек за сутки на 13 июня заразились в Бердске. Всего болеют 88

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На 13 июня в Бердске новый рекорд — 8 случаев заболевания.  Как стало известно «Курьер.Среда.Бердск», среди заболевших 5 женщин — 23, 27, 36, 44, 48 лет. И 3 мужчин — 38, 41 и 61 года. Контактные с ними люди установлены.

Итого по Бердску болеют 88 человек. Вчера, 12 июня, цифра новых ковидных больных была равна 5.

По данным оперативного штаба, на 13 июня в Бердске под медицинским наблюдением находится 127 жителей города, из которых 40 — дети.

По постановлению Роспотребнадзора взяты под наблюдение 123 бердчанина, сами обратились 4 человека.

За последние сутки на субботу в Бердске выявлено 8 новых случаев заражения COVID-19. Снятых с учета нет.

Таким образом всего в городе официально зарегистрировано 88 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Выписано за все время пандемии 33 выздоровевших бердчанина.

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