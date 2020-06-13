Подозревают коронавирус у 127 жителей Бердска на 13 июня. Среди них 40 детей

COVID-19 не думает отступать — рекордные 8 новых случаев за последние сутки. Всего заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии 88 бердчан. При этом на субботу нет снятых с учета.

Рано в Бердске снимать маски

По данным оперативного штаба, на 13 июня в Бердске под медицинским наблюдением находится 127 жителей города, из которых 40 — дети.

По постановлению Роспотребнадзора взяты под наблюдение 123 бердчанина, сами обратились 4 человека.

За последние сутки на субботу в Бердске выявлено 8 новых случаев заражения COVID-19. Снятых с учета нет.

Таким образом всего в городе официально зарегистрировано 88 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Выписано за все время пандемии 33 выздоровевших бердчанина.

Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», коронавирусная инфекция помолодела: среди зараженных женщины в возрасте 23 и 27 лет, молодые мужчины.