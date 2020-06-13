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«Ефремова больше нет»: На видео актер попросил прощения у семьи погибшего водителя

10:06 13.06.2020 Фото: Пресс-службы Таганского суда
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Михаил Ефремов пообещал помочь близким Сергея Захарова. Ранее адвокат Александр Добровинский, представляющий сторону потерпевших, заявил, что с родственниками умершего никто не связывался. Смотрите видео

Ефремова больше нет: На видео актер попросил прощения у семьи погибшего водителя
Ефремов захотел помочь семье погибшего Сергея Захарова

Заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил, что готов помочь семье погибшего Сергея Захарова. Об этом он сказал в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт».

Он попросил прощения у родных Захарова и заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять.

Ранее у адвоката Александра Добровинского, представляющего сторону потерпевших, поинтересовались, предлагали ли его клиентам компенсацию и просили ли прощения за трагический инцидент. Он ответил, что с родственниками умершего никто не связывался.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

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От редакции

Семья простит?

Аноним, 13 июня 2020 11:27
Либерал, прощения просит. Патриот бы врал и изворачивался до последнего. По классике: "ихтамнет", "меня там тоже не было", "я не я, собака не моя", "вы все русофобы"...

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