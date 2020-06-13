«Ефремова больше нет»: На видео актер попросил прощения у семьи погибшего водителя

Михаил Ефремов пообещал помочь близким Сергея Захарова. Ранее адвокат Александр Добровинский, представляющий сторону потерпевших, заявил, что с родственниками умершего никто не связывался. Смотрите видео

Ефремов захотел помочь семье погибшего Сергея Захарова

Заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил, что готов помочь семье погибшего Сергея Захарова. Об этом он сказал в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт».

Он попросил прощения у родных Захарова и заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять.

Ранее у адвоката Александра Добровинского, представляющего сторону потерпевших, поинтересовались, предлагали ли его клиентам компенсацию и просили ли прощения за трагический инцидент. Он ответил, что с родственниками умершего никто не связывался.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.