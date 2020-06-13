«Ефремова больше нет»: На видео актер попросил прощения у семьи погибшего водителя

Заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил, что готов помочь семье погибшего Сергея Захарова. Об этом он сказал в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт».
Он попросил прощения у родных Захарова и заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять.
Ранее у адвоката Александра Добровинского, представляющего сторону потерпевших, поинтересовались, предлагали ли его клиентам компенсацию и просили ли прощения за трагический инцидент. Он ответил, что с родственниками умершего никто не связывался.
Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.