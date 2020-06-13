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Красота / Общество

6 модных идей для макияжа летом 2020: максимальная естественность и необычные техники

09:45 13.06.2020 Фото: Getty Images
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Макияж на бровях должен быть максимально незаметен. Справиться с задачей помогут специальные гели для укладки бровей, фиксаторы, туши и помадки натуральных оттенков.

6 модных идей для макияжа летом 2020: максимальная естественность и необычные техники
В моде как кислотные тона, так и нюдовые, почти незаметные при правильном нанесении

Макияж считается одним из главных видов оружия женщины, с помощью которого она способна производить впечатление даже на самых отъявленных скептиков и критиков. Какие тренды макияжа будут в моде в 2020 году, и какие способны свести с ума женщин всех возрастов — расскажем в нашем материале.

В моду после многих лет забытья возвращается максимальная естественность. Наравне с ней в тренде будут необычные техники и решения, с помощью которых каждая дама сможет выразить свою индивидуальность и оригинальность. Сочетание цветовой гаммы поражает разнообразием. В моде как кислотные тона, так и нюдовые, почти незаметные при правильном нанесении.

Начинаем с кожи

Безупречная кожа считается главным трендом в 2020 году. С помощью тонального крема, пудры и других косметических средств женщина может придать своему лицу максимально натуральный здоровый оттенок, скрыв при этом все возможные недостатки.

Красивая кожа в последнее время – это здоровая, достаточно увлажненная и свежая. Именно эта цель должна стоять перед каждой дамой, желающей соответствовать моде. В создании такой красоты помогут легкие гели, кремы и сыворотки, полупрозрачные тона, сочный румянец на щеках и всевозможные любимые вами косметические продукты для придания коже естественного сияния.

Брови
Это еще один акцент, который стоит выделить на лице. Ниточки давно вышли из моды. Современные женщины отдают предпочтение естественной форме и натуральной толщине бровей. О графических рисунках на лице стоит забыть. Самое время заняться уходом за бровями и «отрастить» их для придания внешности максимальной натуральности.

Макияж на бровях должен быть максимально незаметен. Справиться с задачей помогут специальные гели для укладки бровей, фиксаторы, туши и помадки натуральных оттенков. «Рисовать» брови стоит максимально естественно, а лучше попросту подкрашивать волоски, но без особого захвата участков кожи.

Винные губы
Еще один тренд 2020 года — помады красных винных оттенков. Выразительные губы сочетаем с минимальным макияжем глаз и идеально ровным тоном кожи — образ получается выше всяких похвал. Подойдут алые губы, классические красные и даже бордовые, ближе к черному оттенку — важно подобрать помаду, которая подойдет идеально к тону кожи, цвету глаз и волос.

Яркий макияж глаз в сочетании с не менее ярким макияжем губ смотреться будет слишком вульгарно. Важно правильно расставить акценты, но их на лице не должно быть слишком много.

Стрелки
В естественный образ женщины отлично впишется необычная графическая стрелка на глазах. И чем виртуознее будет форма, тем лучше. Стрелки придают взгляду загадочности и некой томности, от которых мужчины просто без ума.

В моде как классические черные и коричневые стрелки средней толщины, так и цветные рисунки, доходящие чуть ли не до виска. Футуристические это будут линии или фантазийные — выбирать только вам. Главное — максимально подчеркнуть утонченность черт лица.

Смоки
Этот вид макияжа давно не выходит из моды, ведь с его помощью каждая женщина перевоплощается в красавицу «вамп». В 2020 году в естественный облик дамы отлично впишется несколько небрежный смоки, без четких граней и линий. На модных показах у многих моделей были глаза практически заплаканные на вид — такой макияж придает романтизма и драматизма.

Аккуратному макияжу как под линейку женщины в 2020 году говорят строгое «нет». Чем небрежнее получилось накраситься — тем более стильным получился создаваемый образ.

Акцент на ресницы
Если вы любите, когда ваши ресницы максимально прокрашенные и объемные, забудьте о дополнительном макияже глаз. Стилисты рекомендуют выбирать один из акцентов — либо это красиво накрашенные веки с вычурными стрелками, либо густо накрашенные ресницы. Приоритет каждая выберет по своему желанию, оценив все достоинства и недостатки своих внешних данных.

Стилисты рекомендуют красить ресницы при выполнении естественного макияжа. В сочетании с идеальной кожей и яркими губами глаза будут смотреться максимально натурально. Такой макияж подойдет для дневных выходов, а вот вечером можно подумать и о нанесении теней для век, прорисовке стрелок и других манипуляциях. Главное — не забудьте после смены макияжа глаз сменить и цвет помады с яркого на нюд.

Источник: therussiantimes

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