Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на 13-14 июня 2020 года

На дату 13.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Третья четверть (наступит 13.06.2020 в 09:25)». Это 22 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы ♓. Процент освещенности Луны составляет 49%. Восход Луны в 01:25, а закат в 12:05.
Хронология лунных дней
- 21 лунный день c 01:11 12.06.2020 по 01:25 13.06.2020
- 22 лунный день c 01:25 13.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 13 июня 2020
Луна в знаке зодиака Рыбы (−)
Луна в знаке Рыбы. влияние этого знака на себе в первую очередь испытает кожа головы. Из-за стрижки и мытья головы может появится перхоть, если есть такая возможность стоит воздержаться от этих действий.
Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание, могут негативно повлиять на волосы и даже повредить их, так же это может привести к сечению кончиков, а сами кудри быстро распрямятся.
Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных волос, сегодня им стоит провести оздоровительные и общеукрепляющие процедуры.
22 лунный день (±)
13 июня 2020 года в 12:00 — 22 лунный день. новая стрижка позволит повысит Вашу значимость в окружении, и поправить свое здоровье в частности дыхательную систему. Но не стоит стричься слишком сильно, так как в убывающую луну волосы растут медленнее.
Для улучшения общего благосостояния стоит покрасить волосы в естественный цвет.
Прическу стоит выбрать спокойную, она должна как бы уравновешивать вашу связь с космосом.
Старайтесь причесываться как можно чаще. Сегодня своего рода день откровений, сегодня Вы сможете познать что-то сакральное, что-то что будет способно изменить Вашу жизнь и затронуть жизнь Вашего окружения.
Вы сможете испытать жажду приключений и путешествий. Если у Вас нет возможности отправиться в путешествие сейчас, то просто помечтайте, фантазируйте как и куда бы Вы хотели отправится. Сегодняшний день будет очень продуктивным у людей творческих профессий.
Третья четверть (±)
Луна находится в фазе Третья четверть. Нейтральное время для стрижки и окрашивания волос.
Влияние дня недели (+)
День недели — суббота, стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
На дату 14.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 23 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен ♈. Процент освещенности Луны составляет 40%. Восход Луны в 01:37, а закат в 13:16.
Хронология лунных дней
- 22 лунный день c 01:25 13.06.2020 по 01:37 14.06.2020
- 23 лунный день c 01:37 14.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 14 июня 2020
Луна в знаке зодиака Овен (−)
Луна в знаке Овен. общее состояние волос не изменится под влиянием этого знака. Стрижку стоит отложить, она может негативно сказаться на состоянии волос и их внешнем виде, волосы могут начать выпадать, кончики станут секущимися.
Удачно пройдет окрашивание, общеукрепляющие процедуры для волос, тонирование. Пользу принесет массаж головы, приток крови к корням волос ускорит их рост и улучшит общее состояние.
Укладку стоит проводить с помощью косметики содержащей коллаген или воск.
23 лунный день (−)
14 июня 2020 года в 12:00 — 23 лунный день. стричься сегодня противопоказана, она может стать причиной разных неурядиц и неприятностей.
Окраску волос с помощью натуральных компонентов стоит доверить кому то из своих близких, это придаст позитивный настрой и добавит радость в Вашу жизнь.
Для сохранения позитивного настроя и радости стоит завить волосы.
Сегодня обострится Ваше внутреннее я, вы будете как никогда самобытны и оригинальны, обострится Ваше творческое начало. Решить, чем именно сегодня Вы займетесь будет непросто, Вас будут одолевать новые идеи и дела.
В этот период будут сгенерированы как отличные и креативные идеи, так и не самые успешные, поэтому стоит внимательно отнестись к идеям, которые Вы захотите реализовать. Не стоит увлекаться алкоголем и психотропными веществами именно они могут представить вас не в лучшем свете.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (−)
День недели — воскресенье, строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.
Источник: Мир космоса