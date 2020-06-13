13 июня- День пивовара, мебельщика и булавки

В России устраиваются различные конкурсы и акции. Основная задача — выпить как можно больше пива за определенное время, если побеждаешь, то получаешь крупный денежный приз.

Этот день можно сравнить со знаменитым Октоберфестом, но все же в России его отмечают не так ярко

На территории российского государства тринадцатого июня отмечают двенадцать праздничных событий.

День мебельщика

Это профессиональное торжество всех работников мебельной сферы. В мероприятиях, посвященных этому дню, принимают участие все, кто хоть как-то связан с этой отраслью. Праздник считают своим инженеры, дизайнеры, сборщики и монтажники, а также руководители подразделений. Торжественное событие каждый год отмечают во вторую субботу июня. Отметим, что в 2020 году граждане РФ отмечают данное торжество тринадцатого июня. Этот праздник не является выходным днем.

В этот торжественный день сотрудников повышают в должностях, также руководители выписывают премии лучшим работникам. Представители СМИ в этот день публикуют статьи на соответствующую тематику, по ТВ показывают передачи о том, насколько важна эта профессия. Также рассказывают о том, как можно стать мебельщиком и что для этого требуется. Благотворительные фонды собирают необходимые средства, которые позже отправляют на закупку мебели в детские дома и приюты, а те, кто работает в данной отрасли, могут позволить себе изготовить и установить мебель бесплатно.

День пивовара

Это профессиональное праздничное событие в честь всех работников отрасли пивоварения. В праздничных мероприятиях, которые посвящаются этому дню, принимают участие технологи и производители оборудования. На территории российского государства День пивовара отмечают каждый год во вторую субботу июня. В 2020 году праздничное событие выпадает на тринадцатое июня, в этот год торжество будут отмечать в восемнадцатый раз. Это не выходной день, ведь торжество не закреплено на официальном уровне.

Само собой, в этот праздник не могло обойтись без фестивалей. В России устраиваются различные конкурсы и акции. Основная задача — выпить как можно больше пива за определенное время, если побеждаешь, то получаешь крупный денежный приз. Сотрудники пивоварни, которые больше всего отметились за время своей работы, получают повышение в должности, им вручают премии, дипломы и почетные грамоты.

Представители СМИ освящают данное событие в газетах, журналах и по ТВ. Благодаря сотрудникам информационных агентств организаторы конкурсов могут донести людям информацию о том, что за победу в конкурсе можно получить хороший приз. Речь идет о конкурсе, о котором мы уже сказали выше, а именно — кто сколько выпьет пива за определенный промежуток времени. Зачастую приз за победу в этом конкурсе — огромное количество денег, но бывает и иначе, например, триумфатору могут дать годовой запас пива или же его могут угощать пивом бесплатно несколько лет. Этот день можно сравнить со знаменитым Октоберфестом, но все же в России его отмечают не так ярко.

День рождения булавки

Такое необычное и в то же время простое изобретение как булавка, отмечает свою 195-ю годовщину в 2020 году. Булавку создал гражданин Соединенных Штатов Уолтер Хант. Дело в том, что Уолтер был обязан в ближайшее время погасить долг в пятнадцать долларов. Денежных средств у мужчины не было, а для того, чтобы заработать деньги, Уолтеру пришлось придумать новое изобретение. В этой идеи не было ничего удивительного, ведь Уолтер был тем, кто придумал швейную машинку, точилку для ножей и другие интересные вещи.

Уолтер решил взять небольшой кусок латунной проволоки 20 см в длину и сделал катушку в центре так, чтобы она раскрывалась, если один конец отпустить. Для того чтобы защитить пальцы от острого конца проволоки, мужчина придумал оригинальную застежку. В июне 1825 года Уолтер оформил патент на данное изобретение, после чего продал его и вернул свой долг. Идея Уолтера не была новой. Булавки были придуманы раньше. Известно, что шумеры, жившие в III веке, использовали подобные приспособления из костей и железа. В Древнем Риме такие приспособления использовали в качестве застежек для одежды.

Список остальных праздников в этот день

День волгореченского карпа в Костромской области

День маленького путешествия

День швейной машинки

День розового вина

Всемирный день вязания на публике

День кухонного недотепы

Праздник куролесов

Международный день распространения информации об альбинизме

Источник: Пронедра